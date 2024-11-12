В спецшколе Тернопольской области "оригинально" решили вопрос с сексуальным насилием

Когда один ребенок не согласился с преподавателем, тот взял его за шкирку и начал дергать

Новые подробности о ситуации в Новосельской специальной школе на Тернопольщине впечатляют. Администрация заведения знала о сексуальном насилии, к совершению которого были причастны воспитанники, но ничего не предприняла. Разве что добилось формальных извинений. В заведении были проблемы с обеспечением конфиденциальности и безопасности, а в качестве досуга воспитанники могли гулять на кладбище.

Сухую информацию, обнародованную на прошлой неделе правоохранителями относительно нарушений в Новосельской специальной школе Тернопольского областного совета, дополнили представители госвласти и активисты. В этом заведении, как и в учебно-реабилитационном центре Львовской области, к детям применяли силу и систематически оскорбляли. При этом представители коллектива не смогли вести себя адекватно по отношению к воспитанникам даже во время мониторингового визита.

- Когда один ребенок не согласился с заданием преподавателя, тот взял его за шкирку и начал дергать, — рассказала на пресс-конференции, организованной Офисом омбудсмена, представительница уполномоченного по правам ребенка Ирина Суслова. – Это факт зафиксировали участники мониторинговой группы. Дети также отмечали, что физическое насилие применяется к ним постоянно, их избивают, дают оплеухи, применяют различные предметы для нанесения ударов. К тому же воспитатели называют детей скотами, инвалидами и другими неприятными словами.

Кроме того, в заведении совершается сексуальное насилие над воспитанниками. Но в отличие от Львовского учебно-реабилитационного центра здесь к этому причастны не взрослые, а сами дети.

– И здесь вопрос не только в самом факте такого насилия, а в том, что руководство заведения о нем знало, – продолжила рассказ Ирина Суслова. – А решило это так, что одного из детей унизили – поставили на колени, дали пинок, заставили извиниться и все. Никакой помощи, в том числе психологической, ни этому ребенку, ни другому, пострадавшему, не оказали. Об этом проинформирована прокуратура и полиция, мы просили в отчете взять эту ситуацию на особый контроль. В целом, учитывая обстановку в заведении, возникает вопрос, а зачем такое руководство, и вообще такое учреждение, если оно не способно защитить базовые права детей.

В институциональных учреждениях фиксируются разные виды насилия над детьми

Представительница уполномоченного по правам ребенка привела и другие примеры необеспечения базовых потребностей воспитанников спецшколы. В частности, она отметила, что душевые кабинки, туалетные комнаты в заведении не закрывались, у детей также не было средств гигиены (зубные пасты и щетки им выдали накануне визита проверяющих, а вот туалетную бумагу так и не предоставили).

- Территория заведения заброшена, фактически оно находится рядом с кладбищем, которое не огорожено, – говорит Ирина Суслова. – То есть дети гуляют на нем, это в целом едва ли не единственное развлечение, хотя там и есть детская площадка. Но больше всего нас поразило то, что хотя это учебное заведение, но образовательный процесс никоим образом не организован. Не введены специальные программы, нет расписания занятий, журнала, где бы регистрировалась посещаемость, у детей – дневников, отсутствует такая форма работы как домашнее задание. Воспитанники 8-10 лет, которые учатся здесь с первого класса, не знают даже букв, не умеют читать и считать. И это не их проблема, а проблема взрослых, которые не могут наладить систему так, чтобы дети получали знания. 9 и 11 класс существуют только на бумаге, а фактически их нет.

Но корень проблемы, по словам представительницы уполномоченного по правам ребенка, в первую очередь в том, что полный беспорядок с личными делами детей. А именно на них должны опираться специалисты при определении того, какие услуги должны получать воспитанники. Кроме того, отсутствуют в коллективе специалисты, которые должны были работать с детьми в спецшколе, а именно нейропсихолог, дефектолог и логопед.

Отсутствие стандартов и профессиональная халатность и безразличие — среди причин нарушений прав детей

- Дети, которые находятся в спецшколе, должны иметь особые образовательные потребности, – подчеркнула Ирина Суслова. – Мы получили список из 95 детей, директор сказала, что инвалидность имеют 19 из них, хотя документы в подтверждение этого статуса были только у одного. Также выяснилось, что выводы о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка, а их было только несколько, просрочены. Так что, возможно, уже нет нужды детям находиться именно в таком заведении. И мы установили, что в этой Новосельской спецшколе действительно есть две группы детей, родители которых не могут забрать ни документы, ни их самих. Объяснение от администрации, что если это случится, они лишатся финансирования. Но почему от этого должны страдать дети?

Напомним, что все выявленные нарушения в заведении стали основанием для открытия уголовных производств. Помимо сексуального насилия (ст. 153 Уголовного кодекса Украины) правоохранители также разбираются с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей работников спецшколы по охране жизни и здоровья несовершеннолетних (ст. 137), незаконным помещением здорового человека в психиатрическое учреждение (ст. 151) и злоупотреблением служебным положением (ст. 364). За ходом расследования, а также тем, как исправляет положение коллектив спецшколы, будет наблюдать, а при необходимости вмешиваться, как Офис Омбудсмена, так и Национальная социальная сервисная служба Украины (НСССУ).

– В рамках своих полномочий мы будем контролировать выполнение рекомендаций, предоставленных мониторинговой группой, чтобы это произошло реально, а не формально, – подчеркнул глава НСССУ Василий Луцик. – И основной акцент будет на том, чтобы были соблюдены права детей, сообщающих о возможных нарушениях. Также мы нуждаемся в привлечении представителей общественности для дальнейших действий. Только совместными усилиями мы можем что-то изменить в сложившейся в институциональных учреждениях системе.

Как сообщал "Телеграф", украинские власти борются за тех детей, которые были депортированы в Россию или Беларусь, процесс их возвращения крайне труден.