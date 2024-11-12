Били дітей палицями, тримали без туалетного паперу: нові подробиці з реабілітаційного центру на Львівщині

Для кількох дітей з центру, що втрапив в скандал, підшукали родини

Поки правоохоронці розслідують справу про сексуальне насильство над вихованцями одного з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини, одна з його працівниць вже покарана за застосування сили під час занять. При цьому ті діти, що постраждали від руки дорослих чи були свідками знущань, знайшли прихисток в безпечному місці. Ба більше деякі з них отримали можливість потрапити до родин. Як омбудсмен, так й громадські активісти та благодійники, що опікуються дітьми, наголошують: продовжать слідкувати за тим, що відбувається в закладі.

Ситуація з багатопрофільним навчально-реабілітаційним центром, що знаходиться у Великому Любіні і є комунальним закладом Львівської облради, набула розголосу наприкінці вересня. Як повідомляв "Телеграф", діти, що перебувають в його стінах, поскаржились на насильство з боку керівництва. При чому воно мало різні форми – від словесних образ та принижень до сексуальних домагань та застосування фізичних покарань. Порушення та зловживання мали системний характер, що з'ясувалося під час моніторингового візиту до закладу.

- Зі сторони директора Великолюбінського навчально-реабілітаційного центру стосовно дітей здійснювалося, в тому числі насильство сексуального характеру. Про це було зроблено відповідну заяву до правоохоронних органів. Відкрито кримінальне провадження і станом на зараз проводиться розслідування, – нагадала під час пресконференції, організованої Офісом омбудсмена, представниця уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова. – До матеріалів справи, звісно, ми не маємо ніякого доступу, але ми надали всю інформацію, яку зібрали, правоохоронцям. Крім того, всі діти, які є постраждалими, або проходять свідками, забезпечені психологічним та адвокатським супроводом. Для нас є критично важливим, аби на них не здійснювався тиск.

Щоб максимально убезпечити таких вихованців (загалом семеро), їх перевели до Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні". Тут вони проведуть деякий час, але вже не повернуться до Великого Любіня, адже отримали шанс потрапити на виховання у сім'ї. Крім того, були переміщені до інших закладів й ще кілька вихованців.

- На наших плечах було в тому числі відновлення особових справ дітей, які до нас потрапили, й комунікація зі службами заради того, щоб діти мали змогу потрапити у сімейні форми, – повідомила Мар’яна Романяк директорка БФ "Рідні". – Й на цей час вже є певні результати. Одна дитина на етапі влаштування під опіку через наставництво, двоє – до прийомної родини в Харківській області, ще двоє чекають на усиновлення. І ми працюємо заради того, щоб ще двоє дітей також знайшли відповідні сімейні форми виховання або ж середовище, яке зможе сприяти їхньому безпечному розвитку та життю. В одному випадку у дитини є бабуся, яка регулярно навідується, але не може піклуватися через вік й матеріальне становище. Тож шукатимемо такий варіант, зручний з географічної точки зору, щоб вони й надалі могли спілкуватися.

Також з'ясувалося, що одна з вихованок, яку забрали з закладу, вагітна. Цей факт приховали в адміністрації. Як наголосила Ірина Суслова, це не наслідки насилля з боку дорослих (батько дитини – інший вихованець). Й про майбутню маму також подбають, зокрема, підберуть оптимальний варіант проживання та нададуть іншу допомогу на шляху до материнства.

– У Великолюбінському центрі активно застосовувалось й психологічне насильство, яке не менше нас турбує, – зазначила представниця Уповноваженого з прав дитини. – Наприклад, дитині, яка втратила одного з батьків, постійно казали, що вона закінчить так само. Або називали вихованців ідіотами, інвалідами, повторювали, що вони ні на що неспроможні. Й це все по кілька разів на день, навіть в присутності моніторингової групи. Звісно, що це впливає на сприйняття дітей. Так у розмові з одним з вихованців, коли ми обговорювали факт фізичного насильства над іншою дитиною, він сказав: "Так ми самі винні в тому, що нас б'ють палкою". – Кажу: "Чому ти так думаєш?" – Відповідає: "Ну, тому що, якщо я матюкнувся, то директор має право бити. Ми ж порушуємо правила". Тобто дітям встановили правила і сказали про те, що в разі, якщо ви їх не дотримуєтесь, ми вас будемо бити, і це є нормально. Але це не є нормально, бо кожен має право на гідність і захист.

Також за словами Ірини Суслової, вихованців у закладі лякали психіатричною лікарнею, обіцяли "завезти на восьмьорку" – тобто восьме відділення медзакладу, де лікують дітей. До того ж діти розповідали, що їм вводили якісь препарати, "після яких вони не могли встати". Крім того, на думку представниці Уповноваженого з прав дитини та інших учасників моніторингової групи, навчально-реабілітаційний центр наповнювався штучно. Адже половина вихованців не мали особливих освітніх потреб, а те навчання, яке проводилось у закладі, відбувалось не за спеціальними програмами. При цьому неналежною була якість харчування та існували "пробіли" з забезпеченням побутових потреб, наприклад, у вихованців були відсутні зубні щітки та пасти, а також туалетний папір.

Наразі у закладі лишається 23 дитини з 58, які там перебували на момент початку скандалу. При цьому відсторонений від роботи директор закладу Степан Мащак, що опинився під підозрою правоохоронців, а також його заступники. Натомість в якості тимчасово виконуючої обов'язки керівника НРЦ призначена Ірина Лукачук, що працювала в аналогічній установі. Крім того, звільнена вихователька, знущання якої з дітей були зафіксовані на відео, що потрапили в медіа.

- Суд призначив цій працівниці навчально-реабілітаційного центру покарання у вигляді 100 годин громадських робіт із забороною працювати на посадах, пов'язаних із вихованням та навчанням дітей протягом одного року, – наголосила Ірина Суслова. – Чи є це справедливим? Точно ні. На моє переконання, потрібно як посилювати механізми захисту дітей, що перебувають в таких установах, так й механізми посилення відповідальності за такого виду злочини, пов'язані з насильством над дітьми.

Своєю чергою уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що розголос ситуації у двох закладах на Львівщині та одного на Тернопільщині, мав би спонукати органи влади на місцях до активних дій щодо її зміни. Натомість реакція була протилежною.

- Керівники відповідних органів, які відповідають за додержання прав дитини, взяли для себе таку тактику захисту, – зазначив омбудсмен. – Вони починають в тому числі публічно розказувати: "Ні, ну ви знаєте, треба ще перевірити ці дані, й що з того, що приїхав Лубінець чи від Лубінця, ми створюємо свою власну комісію, перевіримо і, можливо, ці факти взагалі не підтвердяться". У Львівській області нам взагалі сказали, що факти, встановлені моніторинговою групою не відповідають дійсності. Отже, на жаль, органи влади навіть не зрозуміли, що ми знаходимо системні проблеми: фіксуємо насильство сексуальне, фізичне, психологічне, порушення права на безпечні умови, належну освіту, харчування.

Також я хотів окремо сказати, що невиконання законних вимог моїх або моїх представників визначається як адміністративне правопорушення і тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб. Крім того, за втручання в діяльність державного діяча, яким є Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представник, передбачена кримінальна відповідальність за статтею 344 Кримінального кодексу України. Це штраф від 200 до 300 неоподаткованих мінімум доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. Й якщо в діях органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій я побачу невиконання моїх законних вимог або моїх представників, або навіть гірше, перешкоджання моїй діяльності, я буду вимагати внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Але при цьому є у владі й люди, які розуміють, що потрібно займатися питанням захисту прав дітей окремо. Й це точно питання №1 для держави. Ті факти, які ми виявляємо в державних закладах вимагають від нас дієвої й швидкої реакції. Принаймні ми маємо змінити порядок проведення моніторингових візитів та юридичної реакції на ті жахливі речі, які ми виявляємо, – резюмував омбудсмен.

Як повідомляв "Телеграф", мешканців Полтавщини обурило судове рішення щодо покарання батьків підлітків, що були причетні до сексуального насильства над 12-річним хлопцем.