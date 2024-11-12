Били детей палками, держали без туалетной бумаги: новые подробности из реабилитационного центра во Львовской области

Для нескольких детей и центра, который попал в скандал, подыскали семьи

Пока правоохранители расследуют дело о сексуальном насилии над воспитанниками одного из учебно-реабилитационных центров Львовщины, одна из его работниц уже наказана за применение силы на занятиях. При этом те дети, которые пострадали от руки взрослых или были свидетелями издевательств, нашли убежище в безопасном месте. Более того, некоторые из них получили возможность попасть в семьи. Как омбудсмен, так и общественные активисты и благотворители, занимающиеся детьми, отмечают: продолжат следить за тем, что происходит в заведении.

Ситуация с многопрофильным учебно-реабилитационным центром, который находится в Большом Любине и является коммунальным учреждением Львовского облсовета, получила огласку в конце сентября. Как сообщал "Телеграф", находящиеся в его стенах дети пожаловались на насилие со стороны руководства. Причем оно имело разные формы – от словесных оскорблений и унижений до сексуальных притязаний и применения физических наказаний. Нарушения и злоупотребления носили системный характер, что выяснилось во время мониторингового визита в заведение.

– Со стороны директора Великолюбинского учебно-реабилитационного центра в отношении детей осуществлялось, в том числе насилие сексуального характера. Об этом было сделано соответствующее заявление в правоохранительные органы. Открыто уголовное производство и по состоянию на данный момент проводится расследование, – напомнила во время пресс-конференции, организованной Офисом омбудсмена, представитель уполномоченного по правам ребенка Ирина Суслова. – К материалам дела, конечно, у нас нет никакого доступа, но мы предоставили всю информацию, которую собрали, правоохранителям. Кроме того, все дети, пострадавшие или проходящие как свидетели, обеспечены психологическим и адвокатским сопровождением. Для нас критически важно, чтобы на них не оказывалось давление.

Чтобы максимально обезопасить таких воспитанников (в общей сложности семерых), их перевели в Центр социальной поддержки детей и семей "Рідні". Были перемещены в другие учреждения и еще несколько воспитанников.

- На наших плечах было, в том числе восстановление личных дел попавших к нам детей и коммуникация со службами ради того, чтобы дети имели возможность попасть в семейные формы воспитания, – сообщила Марьяна Романяк директор БФ "Родни". – И в настоящее время уже есть определенные результаты. Один ребенок на этапе устройства под опеку через наставничество, двое – в приемную семью в Харьковской области, еще двое ждут усыновления. И мы работаем ради того, чтобы еще двое детей также нашли соответствующие семейные формы воспитания или среду, которая сможет способствовать их безопасному развитию и жизни. В одном случае у ребенка есть бабушка, которая регулярно наведывается, но не может заботиться на постоянной основе из-за возраста и материального положения. Поэтому будем искать такой вариант, удобный с географической точки зрения, чтобы они и дальше могли общаться.

Также выяснилось, что одна из воспитанниц, которую забрали из заведения, беременна. Этот факт утаили в администрации. Как подчеркнула Ирина Суслова, это не последствия насилия со стороны взрослых (отец ребенка – другой воспитанник). И о будущей маме позаботятся общественники, в частности, подберут оптимальный вариант проживания и окажут другую помощь на пути к материнству.

– В Великолюбинском центре активно применялось и психологическое насилие, которое не меньше нас беспокоит, – отметила представитель уполномоченного по правам ребенка. – Например, ребенку, потерявшему одного из родителей, постоянно говорили, что он закончит так же. Или называли воспитанников идиотами, инвалидами, повторяли, что они ни на что не способны. И это все несколько раз в день, даже в присутствии мониторинговой группы. Конечно, это влияет на восприятие детей. Так в разговоре с одним из воспитанников, когда мы обсуждали факт физического насилия над другим ребенком, он сказал: "Так мы сами виноваты в том, что нас избивают палкой". – Говорю: "Почему ты так думаешь?" – Отвечает: "Ну, потому что, если я матерюсь, то директор имеет право ударить. Мы же нарушаем правила". То есть детям установили правила и сказали, если вы их не соблюдаете, мы вас будем бить, и это нормально. Но это не нормально, потому что каждый имеет право на достоинство и защиту.

Также по словам Ирины Сусловой, воспитанников в заведении пугали психиатрической больницей, обещали "завезти на восьмерку" – то есть восьмое отделение медучреждения, где лечат детей. К тому же дети рассказывали, что им вводили какие-то препараты, "после которых они не могли встать". Кроме того, по мнению представительницы уполномоченного по правам ребенка и других участников мониторинговой группы, учебно-реабилитационный центр наполнялся искусственно. Ведь у половины воспитанников не было особых образовательных потребностей, а та учеба, которая проводилась в заведении, проходила не по специальным программам. При этом ненадлежащим было качество питания и существовали "пробелы" в обеспечении бытовых потребностей, например, у воспитанников отсутствовали зубные щетки и пасты, а также туалетная бумага.

Сейчас в заведении остается 23 ребенка из 58, находившихся там на момент начала скандала. При этом отстранен от работы директор учреждения Степан Мащак, оказавшийся под подозрением правоохранителей, а также его заместители. В качестве временно исполняющей обязанности руководителя УРЦ назначена Ирина Лукачук, работавшая в аналогичном учреждении. Кроме того, уволена воспитательница, издевательства которой над детьми были зафиксированы на видео, попавшие в медиа.

– Суд назначил этой работнице учебно-реабилитационного центра наказания в виде 100 часов общественных работ с запретом работать на должностях, связанных с воспитанием и обучением детей в течение одного года, – подчеркнула Ирина Суслова. — Справедливо ли это? Точно нет. По моему убеждению, нужно как усиливать механизмы защиты детей, находящихся в таких учреждениях, так и механизмы усиления ответственности за преступления, связанных с насилием над детьми.

В свою очередь уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что огласка ситуации в двух заведениях на Львовщине и одного на Тернопольщине, должен были побудить органы власти на местах к активным действиям по ее изменению. Реакция же была противоположной.

– Руководители соответствующих органов, отвечающих за соблюдение прав ребенка, взяли для себя такую тактику защиты, – отметил омбудсмен. – Они начинают, в том числе публично рассказывать: "Нет, ну вы знаете, надо еще проверить эти данные, и что из того, что приехал Лубинец или от Лубинца, мы создаем свою собственную комиссию, проверим и, возможно, эти факты вообще не подтвердятся ". Во Львовской области нам вообще сказали, что факты, установленные мониторинговой группой, не соответствуют действительности. Итак, к сожалению, органы власти даже не поняли, что мы находим системные проблемы: фиксируем насилие сексуальное, физическое, психологическое, нарушение права на безопасные условия, надлежащее образование, питание.

Также я хотел отдельно сказать, что невыполнение законных требований моих или моих представителей определяется как административное правонарушение и влечет наложение штрафа на должностных лиц. Кроме того, за вмешательство в деятельность государственного деятеля, которым является Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представитель, предусмотрена уголовная ответственность по статье 344 Уголовного кодекса Украины. Это штраф от 200 до 300 необлагаемых налогом минимум доходов граждан либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. И если в действиях органов местного самоуправления, военных администраций я увижу невыполнение моих законных требований или моих представителей, или даже хуже, препятствование моей деятельности, я потребую внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Но при этом есть во власти и люди, которые понимают, что нужно заниматься вопросом защиты прав отдельно. И это точно вопрос №1 для государства. Те факты, которые мы выявляем в государственных учреждениях, требуют от нас действенной и быстрой реакции. По крайней мере, мы должны изменить порядок проведения мониторинговых визитов и юридической реакции на те ужасные вещи, которые мы обнаруживаем, – резюмировал омбудсмен.

Как сообщал "Телеграф", жителей Полтавщины возмутило судебное решение о наказании родителей подростков, причастных к сексуальному насилию над 12-летним парнем.