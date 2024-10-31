Малолітній хлопчик потонув під час відпочинку в оздоровчому комплексі

За фактом смерті 4-річної дитини відкрито два кримінальні провадження

На Закарпатті, під час відпочинку на території одного з оздоровчих закладів, потонув 4-річний хлопчик. Трагедія сталася у четвер, 31 жовтня, у селі Косонь Берегівського району.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області. Допис зробили на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, сигнал про надзвичайну подію надійшов на лінію "102" від бригади екстреної медичної допомоги. На місце події виїхали співробітники Берегівського райвідділу поліції та криміналістичної лабораторії.

Відомо, що хлопчик відпочивав у закладі разом зі своїми батьками. Наразі правоохоронці встановлюють, чи належним чином персонал виконував свої обов'язки та чи оперативно зреагував на ситуацію. Також перевіряється, чи батьки дитини належно доглядали за нею.

За фактом смерті 4-річної дитини відкрито два кримінальні провадження — за п. 2 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпрі дворічний хлопчик отруївся грибами під час прогулянки в міському сквері. Малюк знайшов дикорослий гриб та з'їв його в сирому вигляді, коли гуляв з мамою.