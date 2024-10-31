Малолетний мальчик утонул во время отдыха в оздоровительном комплексе

По факту смерти 4-летнего ребенка открыто два уголовных производства

В Закарпатье, во время отдыха на территории одного из оздоровительных заведений, утонул 4-летний мальчик. Трагедия произошла в четверг, 31 октября, в селе Косонь Береговского района.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области. Сообщение сделали на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, сигнал о случившемся поступил на линию "102" от бригады экстренной медицинской помощи. На место происшествия выехали сотрудники Береговского райотдела полиции и криминалистической лаборатории.

Известно, что мальчик отдыхал в заведении вместе со своими родителями. Правоохранители устанавливают, надлежащим ли образом персонал выполнял свои обязанности и оперативно ли среагировал на ситуацию. Также проверяется, правильно ли родители ребенка ухаживали за ним.

По факту смерти 4-летнего ребенка открыто два уголовных производства – по п. 2 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса. Следствие продолжается.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепре двухлетний мальчик отравился грибами во время прогулок и в городском сквере. Малыш нашел дикорастущий гриб и съел его в сыром виде, когда гулял с мамой.