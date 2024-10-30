На сигналы не реагировал: поезд переехал мужчину под Бучей

40-летний местный житель получил несовместимые с жизнью травмы

В Киевской области поезд переехал мужчину, который находился на рельсах. От полученных травм он погиб на месте.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции в соцсети Facebook. Происшествие произошло в районе города Буча.

В сообщении указано, что звонок в полицию относительно инцидента поступил 30 октября около 18:00.

"Правоохранители предварительно установили, что электропоезд сообщением "Святошин — Немишаево" совершил наезд на 40-летнего мужчину, который находился на железнодорожных путях", — отмечают в полиции.

Машинист пытался избежать трагедии, применял экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, однако это не помогло избежать столкновения. 40-летний местный житель погиб на месте.

По факту происшествия правоохранители начали досудебное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло гибель людей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В местных telegram-каналах сообщают, что в момент столкновения мужчина лежал на рельсах. Также отмечается, что после этого пассажирам пришлось около 20 минут оставаться в вагонах.

Как сообщалось ранее, 29 октября похожее происшествие произошло под Одессой. Там под колесами поезда погиб мужчина, который шел по рельсам в наушниках.