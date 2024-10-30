Развлекались, как могли: школьник упал с кирпичной трубы и получил страшные травмы (видео)

Подросток находится в реанимации

В городе Звягель Житомирской области произошла трагедия — здесь с кирпичной трубы сорвался 13-летний подросток. Мальчик получил очень серьезные травмы и на данный момент находится в реанимации.

Его состояние медики оценивают как тяжелое. О подробностях рассказали в пресс-службе ГУНП в Житомирской области.

Известно, что в одном из микрорайонов города Звягель компания подростков проникла на территорию заброшенного предприятия. Здесь парни решили повеселиться и взобраться на старую кирпичную трубу.

Во время подъема 13-летний подросток внезапно сорвался и упал вниз. Школьник пролетел более 10 метров и оказался на земле.

На место происшествия незамедлительно вызывали все экстренные службы. Подростка доставили в реанимационное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

"В полицию от медиков поступило сообщение о получении травм местным жителем. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и ювенальные инспекторы Звягельского районного отдела. Подростки решили взобраться на кирпичную трубу, однако один из них не удержался и упал с высоты около 10 метров. Известно, что семья парня ранее в поле зрения полицейских не попадала и на учете не находилась", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. По данному факту открыто уголовное производство.

Правоохранители еще раз призвали родителей, опекунов и педагогов разъяснять детям об опасности экстремальных развлечений и напоминать им о соблюдении правил безопасности "в различных жизненных ситуациях".

"Стройте доверительные отношения с вашими детьми, интересуйтесь их кругом общения, следите за тем, как и с кем они проводят свой досуг и всегда оставайтесь (с детьми-ред.) на связи", — подчеркнули полицейские.

Напомни, в Ужгороде 17-летний подросток едва не погиб под колесами тепловоза. Очевидцы отмечают, что он был в наушниках и не услышал приближения опасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что драка подростков в Шевченковском районе Запорожья едва не закончилась трагедией. Конфликт между девушками произошел на крыше заброшенного детского сада и одна из девочек упала вниз.