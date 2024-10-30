Посеред Києва висів труп чоловіка у формі Glovo: що кажуть у поліції (фото)

"Телеграф" дізнався подробиці інциденту

У середу, 30 жовтня, у Києві на вулиці Паньківська було виявлено чоловіка без ознак життя. Ймовірніше це було самогубство.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Там додали, що він скоріше за все був курʼєром служби доставки Glovo.

На опублікованих кадрах помітно, що поруч з місцем події працюють поліцейські. Вони ретельно оглядають речі.

Ми не будемо публікувати відео. Але ви можете його переглянути за посиланням.

Що кажуть у поліції

Працівники поліції Києва у коментарі "Телеграфу" сказали, що подія трапилась у Голосіївському районі вранці 30 жовтня. Там додали, що тіло чоловіка доправили на судово-медичну експертизу, де буде зʼясовуватись причина смерті.

"Також вирішується питання щодо внесення даної події до єдиного реєстру досудових розслідувань і будуть проводитись подальші слідчі дії. На місці події будуть працювати слідчі", — додали в поліції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що минулого тижня в одному з обласних територіальних центрів комплектування (ТЦК) чоловік вчинив самогубство. Його тіло знайшли в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних.