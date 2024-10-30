Посреди Киева висел труп мужчины в форме Glovo: что говорят в полиции (фото)

"Телеграф" узнал подробности инцидента

В среду, 30 октября, в Киеве на улице Паньковской был обнаружен мужчина без признаков жизни. Вероятнее всего, это было самоубийство.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Там добавили, что он, скорее всего, был курьером службы доставки Glovo.

На опубликованных кадрах заметно, что рядом с местом происшествия работают полицейские. Они тщательно осматривают вещи.

Мы не будем публиковать видео. Но вы можете его просмотреть по ссылке.

Что говорят в полиции

Сотрудники полиции Киева в комментарии "Телеграфу" сказали, что событие произошло в Голосеевском районе утром 30 октября. Там добавили, что тело мужчины доставлено на судебно-медицинскую экспертизу, где будет выясняться причина смерти.

"Также решается вопрос о внесении данного события в единый реестр досудебных расследований и будут проводиться дальнейшие следственные действия. На месте происшествия будут работать следователи", — добавили в полиции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на прошлой неделе в одном из областных территориальных центров комплектования (ТЦК) мужчина совершил самоубийство. Его тело обнаружили в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных.