Подавав приклад дітям? Хто такий ліквідований ГУР пілот Голєнков, що вбив десятки українців (фото)

Причетний до двох найтрагічніших ударів по Україні

Ліквідація російського пілота Дмитра Голєнкова, який причетний до найтрагічніших ударів РФ по Україні, й досі обговорюється. Він служив у батальйоні, де на озброєні стоять винищувачі Ту-22М3.

"Телеграф" розповість, що відомо про Голєнкова та до яких російський терористичних ударів він причетний.

Коротка біографія пілота Дмитра Голєнкова

Він народився 01.09.1978 у місті Брянськ в Росії. Служив у 52-му важкому авіаційному бомбардувальному полку 22-ї дивізії дальньої авіації ВПС Повітряно-космічних сил ЗС РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

Син, донька та дружина Голєнкова

Голєнков з дружиною

Відомо, що Голєнкова одружений зі Світланою (у дівоцтві Красильникова) та має двох дітей. Зокрема, сина – студента Микиту 2002 року народження, і доньку – школярку Уляну. Син російського пілота нібито навчається у Санкт-Петербурзі. Після 24 лютого 2022 члени родини закрили свої сторінки у мережі та змінили ніки.

До яких атак причетний Голєнков

Зазначається, що він був у складі бомбардувального полку з початку повномасштабного вторгнення, проте його звинувачують у ракетному дарі по торговому центру "Амстор" у Кременчуці 27 червня 2022 року. Тоді у ТЦ знаходилась приблизно 1000 людей. Внаслідок воєнного злочину загинуло 22 людини, десятки отримали поранення.

В той день на місто було скеровано кілька ракет, одна вдарила по "Амстору", а ще одна влучила в сусіднє підприємство.

Голєнков також причетний до удару по Дніпру 14 січня 2023 року, коли ракета влучила прямо у багатоповерхівку, зруйнувавши усі поверхи одного з під'їздів. Трагедія сталась вдень, у неділю, коли вдома було багато людей. Постраждала багатоповерхівка знаходиться на набережній, і від вибуху 14 січня загинуло 44 людини, п'ятеро з них — діти. Ще 79 осіб, включаючи 16 дітей, зазнали поранень. Розбір завалів тривав понад 3 доби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні ліквідували російського полковника-артилериста.