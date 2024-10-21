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Подавав приклад дітям? Хто такий ліквідований ГУР пілот Голєнков, що вбив десятки українців (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Дмитро Голенков Новина оновлена 21 жовтня 2024, 12:22
Дмитро Голенков. Фото Колаж "Телеграфа"

Причетний до двох найтрагічніших ударів по Україні

Ліквідація російського пілота Дмитра Голєнкова, який причетний до найтрагічніших ударів РФ по Україні, й досі обговорюється. Він служив у батальйоні, де на озброєні стоять винищувачі Ту-22М3.

"Телеграф" розповість, що відомо про Голєнкова та до яких російський терористичних ударів він причетний.

Коротка біографія пілота Дмитра Голєнкова

Він народився 01.09.1978 у місті Брянськ в Росії. Служив у 52-му важкому авіаційному бомбардувальному полку 22-ї дивізії дальньої авіації ВПС Повітряно-космічних сил ЗС РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

Син, донька та дружина Голєнкова
Син, донька та дружина Голєнкова
Голєнков з дружиною
Голєнков з дружиною

Відомо, що Голєнкова одружений зі Світланою (у дівоцтві Красильникова) та має двох дітей. Зокрема, сина – студента Микиту 2002 року народження, і доньку – школярку Уляну. Син російського пілота нібито навчається у Санкт-Петербурзі. Після 24 лютого 2022 члени родини закрили свої сторінки у мережі та змінили ніки.

До яких атак причетний Голєнков

Зазначається, що він був у складі бомбардувального полку з початку повномасштабного вторгнення, проте його звинувачують у ракетному дарі по торговому центру "Амстор" у Кременчуці 27 червня 2022 року. Тоді у ТЦ знаходилась приблизно 1000 людей. Внаслідок воєнного злочину загинуло 22 людини, десятки отримали поранення.

В той день на місто було скеровано кілька ракет, одна вдарила по "Амстору", а ще одна влучила в сусіднє підприємство.

Голєнков також причетний до удару по Дніпру 14 січня 2023 року, коли ракета влучила прямо у багатоповерхівку, зруйнувавши усі поверхи одного з під'їздів. Трагедія сталась вдень, у неділю, коли вдома було багато людей. Постраждала багатоповерхівка знаходиться на набережній, і від вибуху 14 січня загинуло 44 людини, п'ятеро з них — діти. Ще 79 осіб, включаючи 16 дітей, зазнали поранень. Розбір завалів тривав понад 3 доби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні ліквідували російського полковника-артилериста.

Теги:
#Росія #Дніпро #Війна #Пілот #Амстор