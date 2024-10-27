На Донеччині росіяни розстрілюють цивільних: прокуратура повідомила подробиці (фото)

Правоохоронці з'ясовують деталі

У місті Селидове Покровського району Донецької області, яке частково окуповане ворогом, російські військові, ймовірно, розстріляли мирних жителів. Зафіксовано декілька таких випадків.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. За даними фактами розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

В ОГП зазначили, що 27 жовтня 2024 року у декількох Telegram-каналах було опубліковано інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у місті Селидове. На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті.

"Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з них поранено. Після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу", – йдеться у повідомленні.

За даними ОГП, попередньо, це сталось 24 жовтня 2024 року. Крім того, за даними ЗМІ, ворог розстріляв у місті двох жінок. Також, як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних.

В Офісі генпрокурора наголосили, що ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій противником. Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів.

Варто зазначити, що доброволець 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" на своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер" повідомив, що в Селидовому відбуваються розстріли цивільного населення. За його інформацією, після обльоту дронами підконтрольних територій міста, особливо приватного сектору, було помічено на вулицях трупи в цивільному одязі.

"Осман" підкреслив, що дані ділянки міста не постраждали від активних бойових дій, тобто дані вбивства відбувалися вже після взяття під контроль цих територій противником. За його словами, пілоти БПЛА відмічають, що таких трупів чимало по місту.

Селидове на мапі

Нагадаємо, в травні 2024 року у Вовчанську ворог розстріляв чоловіка з інвалідністю. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.