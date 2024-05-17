У Вовчанську окупанти розстріляли чоловіка на інвалідному візку (відео)

Росіяни продовжують вбивати мирне населення

У Вовчанську, де точаться бої з російськими окупантами, ворог скоїв черговий звірячий злочин. Там розстріляли чоловіка з інвалідністю.

Про це повідомили у Telegram Харківської обласної прокуратури. За даними відомства, розпочато кримінальне провадження.

Дізнатися про ймовірний злочин росіян допомогло повідомлення у телеграм-каналі журналіста Андрія Цаплієнка. У ньому було показано, як аеророзвідники під час моніторингу повітряного простору над Вовчанськом випадково побачили тіло загиблої людини в інвалідному візку. Певно, чоловіка розстріляли біля місцевої лікарні, яка тимчасово перебуває під контролем окупантів.

За версією силовиків, потерпілий намагався залишити медичний заклад, але російські військові його розстріляли.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський назвав мету росіян у Харківській області. Президент також відповів, чому окупаційним військам вдалося перетнути кордон і як цьому сприяли країни Заходу.