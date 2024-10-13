У DeepState заявили про черговий розстріл воїнів ЗСУ, Лубінець вже відреагував (фото)

Наразі існує кілька версій трагедії, що сталася

Мережею шириться інформація про масову загибель, як стверджується, бійців ЗСУ. За даними аналітичного проєкту DeepState йдеться про розстріл наших бійців росіянами. Так, у четвер, 10 жовтня, в районі населеного пункту Зелений Шлях на Курщині могли загинути одразу дев’ять українських військовослужбовців.

Серед них, як повідомляється, були оператори безпілотників та військові суміжних спеціальностей. Інформацію про це опублікували у Telegram-каналі аналітичного проєкту DeepState. Посилаються на власні джерела у 1-й окремій танковій бригаді.

"Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що під@ри 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися", — йдеться в повідомленні.

Також повідомляють, що ситуація на Курському напрямку залишається напруженою. Сили оборони України проводять стабілізаційні заходи, але відновлення втрачених позицій є складним завданням.

Кадр з БпЛА від DeepState

"Ми обговорили дану ситуацію з іншими офіцерами та командирами на різних ділянках. Екіпажам БПЛА варто серйозніше ставитися до можливості прориву ворога на їх позиції та не нехтувати безпекою", — зауважили в аналітичному проєкті.

Водночас, як стверджує військовий Станіслав Бунятов на позивний "Осман", росіяни оточили хлопців у тилу і зав’язався нерівний бій.

"Хлопці і були в тилу, стався прорив, під@ри зайшли в їх лісосмугу з двох сторін, ніхто з пілотів добровільно не здався, пацани їб@ш@лися до останнього! Якби вони могли відійти, то відійшли б. Загинули дуже гідні бійці", — написав Осман.

На інформацію про можливий розстріл росіянами дев'ятьох бійців ЗСУ відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими! Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян", — написав він у своєму Telegram.

За словами Лубінця, такі дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність.

"Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини", — насамкінець підкреслив Уповноважений з прав людини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни жорстоко стратили ще одного українського полоненого у Новогродівці Донецької області.