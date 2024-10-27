В Донецкой области россияне расстреливают гражданских: прокуратура сообщила подробности (фото)

Правоохранители выясняют детали

В городе Селидово Покровского района Донецкой области, частично оккупированном врагом, российские военные, вероятно, расстреляли мирных жителей. Зафиксировано несколько подобных случаев.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. По данным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В ОГП отметили, что 27 октября 2024 года в нескольких Telegram-каналах была опубликована информация об убийствах оккупантами мирных жителей в городе Селидово. На обнародованном видео было зафиксировано, как представители войск государства-агрессора, вероятно, расстреляли из автоматического оружия гражданский автомобиль в населенном пункте.

"Во время атаки в салоне находились два гражданина, один из них ранен. После этого на место происшествия прибыли военные ВСУ и, оттянув с линии огня пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали гражданских из-под обстрела", – говорится в сообщении.

По данным ОГП, предварительно это произошло 24 октября 2024 года. Кроме того, по данным СМИ, враг расстрелял в городе двух женщин. Также, как отмечают интернет-ресурсы, в районе частного сектора, который практически не пострадал от активных боевых действий, находятся тела погибших гражданских.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что эти убийства совершались, предварительно, уже после взятия под контроль этих территорий противником. Проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств событий и идентификацию жертв оккупантов.

Стоит отметить, что доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" на своем Telegram-канале "Говорят Снайпер" сообщил, что в Селидово проходят расстрелы гражданского населения. По его информации, после облета дронами подконтрольных территорий города, особенно частного сектора, были замечены на улицах трупы в гражданской одежде.

"Осман" подчеркнул, что данные участки города не пострадали от активных боевых действий, то есть данные убийства происходили уже после взятия под контроль этих территорий противником. По его словам, пилоты БПЛА отмечают, что таких трупов немало по городу.

Селидово на карте

Напомним, в мае 2024 года в Волчанске враг расстрелял мужчину с инвалидностью. По данному факту возбуждено уголовное производство.