В Ізраїлі вантажівка рознесла зупинку з десятками людей, водія ліквідували на місці (відео)

Водій нібито був із ножем і намагався нападати на оточуючих

У неділю, 27 жовтня, в Ізраїлі вантажівка протаранила автобусну зупинку, на якій знаходилося багато людей. Інцидент стався на північ від Тель-Авіва.

За попередніми даними, постраждали понад 33 особи — деякі перебувають у критичному стані. Місцеві ЗМІ повідомляють, що випадок кваліфікували як теракт.

Відомо, що вантажівка в’їхала в автобусну зупинку біля перехрестя в Глілот на північ від Тель-Авіва. Аварія сталася у той момент, коли автобус висаджував пасажирів на зупинці.

"Вантажівка збила десятки людей, які висадилися на автобусній зупинці. Вісім поранених виявилися затиснуті під вантажівкою", — йдеться в повідомленні.

Серед потерпілих шестеро людей у тяжкому стані, семеро отримали поранення середнього ступеня тяжкості та 20 осіб отримали легкі поранення.

"Багато з поранених — люди похилого віку, які вийшли з автобуса перед відвідуванням найближчого музею, щоб відзначити національний день пам’яті загиблих 7 жовтня і війні, що послідувала за цим", — повідомляє Times of Israel.

Цікаво, що аварія в Ізраїлі сталася в районі Глілот, де розташована штаб-квартира Моссада.

За даними поліції, водія, який попередньо вийшов із салону з ножем, нейтралізували озброєні цивільні, які перебували в тому районі.

Місцева влада кваліфікувала випадок, як теракт.

Причини та обставини події встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

Нагадаємо, у вересні в Лівані сотні бойовиків угруповання "Хезболла" отримали поранення після того, як у районі Дахія в Бейруті вибухнули їхні портативні пейджери. Усього постраждали понад 4000 осіб.

Представник "Хезболли" на умовах анонімності сказав Reuters, що підрив пейджерів був "найбільшим порушенням безпеки", якого зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. У свою чергу, ізраїльські військові відмовилися коментувати запити агентства щодо вибухів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки людей загинули та отримали поранення під час пейджерної атаки. Як зазначається, перед вибухом пейджери видали звукові сигнали, нібито від керівництва "Хезболли", що спонукало бойовиків взяти їх і піднести до обличчя.