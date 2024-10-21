Батьки звинувачують Ізраїль: жертва теракту ХАМАС покінчила з життям у свій день народження

У дівчини були помічені ознаки ПТСР

У день свого 22-річчя трагічно обірвалося життя Ширел Ґолан, молодої ізраїльтянки, яка пережила напад ХАМАС на музичний фестиваль Supernova 7 жовтня 2023 року. Дівчина вчинила самогубство у власній квартирі, не зумівши подолати наслідки пережитого жаху.

Про це повідомляє видання "The Times of Israel". За словами родини Ширел, вона страждала на посттравматичний стресовий розлад після нападу.

Як пише видання з посиланням на слова брата Ширел Ґолан, у дівчини були помічені ознаки ПТСР, зокрема замкнутість і відсторонення від друзів. Він стверджує, що Ширел не отримала належної підтримки від держави, покладаючись лише на допомогу Асоціації громади Нова.

"Якби держава подбала про неї, нічого б цього не сталося. Держава Ізраїль двічі вбила мою сестру. Один раз у жовтні подумки, а другий раз сьогодні, на її 22-й день народження, фізично", — сказав Еяль Голан.

Ширел Ґолан

Однак Міністерство соціального захисту та соціального забезпечення Ізраїлю заперечило ці звинувачення, наполягаючи, що Ґолан була включена до системи державного забезпечення.

Прощання з Ширел відбулося на регіональному кладовищі в Тель-Монді, де зібралися сотні людей. На стіні площі некрологів з'явилася табличка з її фотографією та промовистим написом: "Ширел була вбита 7 жовтня, але вона залишилася жива до цього дня. Тисячі душ вижили і померли того дня".

Нагадаємо, напад на музичний фестиваль у Ізраїлі стався 7 жовтня 2023 року. Нічний рейв Supernova зібрав близько 3000 ізраїльтян в пустелі Негев та був названий святом "друзів, любові та миру".

Вечірка на відкритому повітрі в сільській місцевості тривала всю ніч. Коли розвиднілося, почали лунати сирени та було чути роботу ПРО. На відео у соцмережах учасників фестивалю було видно сліди від ракет у небі над наметовим містечком, проте натовп не поспішав розходитися.

Невдовзі свято перетворилося на хаос, а налякані люди тікали пустелею та ховалися у фруктових садах та кущах. Терористи, які напали на фестиваль, оточили учасників і убили десятки з них, а потім почали полювати на людей, які ховалися, щоб стратити або взяти у заручники.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що несподіваний напад ХАМАС на Ізраїль був ретельно спланованою операцією, яка готувалася місяцями. Бойовикам вдалося обдурити ізраїльтян.