Чоловік порізав відвідувачів гіпермаркету у Санкт-Петербурзі (фото, відео)

На місце події викликали швидку та правоохоронців

У п’ятницю, 25 жовтня, невідомий накинувся з ножем на людей в одному з супермаркетів Санкт-Петербурга. Інцидент стався у Московському районі міста.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram. Відомо про, щонайменше, чотирьох постраждалих.

Згідно зі свідченнями очевидців, невідомий чоловік зайшов до гіпермаркету "Окей" й одразу почав кидатися у людей пляшками шампанського, після чого схопився за ніж.

"Неадекват зі входу до магазину почав жбурлятися пляшками шампанського, схопився за ніж. Почав носитися магазином. Ми всі, природно, від нього сховалися кудись подалі, втекли, швидко кинувши все. Ну, власне кажучи, в середині зали він якусь жінку наздогнав, тицьнув її ножем у груди, зверху. І там чи сам себе порізав якось, завалився, або його там уже завалили", — розповіли очевидці події.

На місце події викликали швидку та правоохоронців. Чоловіка затримали.

Повідомляється також, що внаслідок інциденту кількість постраждалих зросла до шести.

Згідно з повідомленнями, підозрюваний у різанині в супермаркеті — чоловік на ім’я Юрій Артем'єв. Він професійно займався фехтуванням. А його рідний брат — майстер спорту з шаблі. При цьому, родич стверджує, що він би точно знав про наміри свого брата.

У школі фехтування повідомили, що Юрій пішов зі спорту близько 10-15 років тому. Але згадують чоловіка як звичайного, без небезпечних нахилів.

Інший російський Телеграм-канал вже знайшов натяк на український слід. Так, стверджується, що нападник нібито був підписаний на чати з допомогою для українців.

Тим часом правоохоронці вже порушили кримінальну справу за статтею про замах на вбивство двох і більше осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Харкові 55-річний чоловік за один вечір спробував зґвалтувати двох жінок. В обох випадках жертвам вдалося втекти, а тому зловмиснику довелося дуже швидко зустрітись із правоохоронцями.