Мужчина порезал посетителей гипермаркета в Санкт-Петербурге (фото, видео)

На место происшествия вызвали скорую и правоохранителей

В пятницу, 25 октября, неизвестный набросился с ножом на людей в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в Московском районе города.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram. Известно о, по меньшей мере, четырех пострадавших.

Согласно свидетельствам очевидцев, неизвестный мужчина зашел в гипермаркет "Окей" и сразу начал бросаться в людей бутылками шампанского, после чего схватился за нож.

"Неадекват со входа в магазин начал швыряться бутылками шампанского, схватился за нож. Начал носиться магазином. Мы все, естественно, от него скрылись куда-то подальше, убежали, быстро бросив все. Ну, собственно говоря, в середине зала он какую-то женщину догнал, тыцнул ее ножом в грудь, сверху. И там или сам себя порезал как-то, завалился, или его там уже завалили», — рассказали очевидцы происшествия.

На место происшествия вызвали скорую и правоохранителей. Мужчину задержали.

Сообщается также, что в результате инцидента количество пострадавших возросло до шести.

Согласно сообщениям, подозреваемый в резне в супермаркете — мужчина по имени Юрий Артемьев. Он профессионально занимался фехтованием. А его родной брат – мастер спорта по сабле. При этом родственник утверждает, что он бы точно знал о намерениях своего брата.

В школе фехтования сообщили, что Юрий ушел из спорта около 10-15 лет назад. Но вспоминают мужчину как обычного, без опасных наклонностей.

Другой российский телеграмм-канал уже нашел намек на украинский след. Так, утверждается, что нападающий якобы был подписан на чаты с помощью украинцев.

Между тем правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более человек.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Харькове 55-летний мужчина за один вечер попытался изнасиловать двух женщин. В обоих случаях жертвам удалось скрыться, а потому злоумышленнику пришлось очень быстро встретиться с правоохранителями.