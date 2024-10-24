У Чечні невідомі розстріляли російську військову вантажівку, є загиблі (фото)

Росіяни намагаються знайти нападників

У Грозненському районі Чечні невідомі напали на російську військову вантажівку. Інцидент стався у четвер, 24 жовтня, у поселенні Чурт-тогӏі (станиця Петропавлівська).

Про це повідомляє місцевий опозиційний канал Niysoо. Згідно з інформацією, було розстріляно військовий "Урал" Росгвардії, у якому перебували співробітники російських окупаційних структур.

"Імовірно вбито трьох співробітників, нападники втекли. На цей час, маріонетковий режим прочісує місцевість між селами Чурт-Тогӏі (станиця Петропавлівська) та Беркат-Йурт, на півдні", — пишуть Niysoо.

Разом з тим, у пабліку нагадали про те, що напади та диверсії на російських окупантів та їх поплічників, нещодавно, були частою практикою в окупованій Чечні.

"Бійцям опору вдавалося знищувати техніку та ліквідувати співробітників ФСБ та інших структур. Як ми всі пам'ятаємо, присутність муджахідів стримувала ворога від тиранії, яку вони сміливо творять над нашим народом сьогодні", — йдеться у повідомленні.

Вже за кілька годин після інформація про напад на російський "Урал", в пабліку з’явилися фото з місця події.

Точна кількість убитих поки не зрозуміла, проте, судячи зі знімків, було ліквідовано як мінімум одного росіянина, військовослужбовця Росгвардії, Верещенка Дмитра. Його документи опублікували у каналі.

"Згідно з повідомленнями, співробітники пересувалися на "Урал", автошляхом між Чурт-тогӏі та Беркарт-Юрт. Відтак на них відкрили вогонь невідомі. Нападники досі не знайдені", — пишуть опозиціонери.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни розстріляли українських військовополонених на гарячому напрямку.