В Чечне неизвестные расстреляли российский военный грузовик, есть погибшие (фото)

Россияне пытаются найти нападавших

В Грозненском районе Чечни неизвестные напали на российский военный грузовик. Инцидент произошел в четверг, 24 октября, в поселении Чурт-тоги (станица Петропавловская).

Об этом сообщает местный оппозиционный канал Niysoо. Согласно информации, был расстрелян военный "Урал" Росгвардии, в котором находились сотрудники российских оккупационных структур.

"Вероятно убиты три сотрудника, нападавшие скрылись. В настоящее время, марионеточный режим прочесывает местность между селами Чурт-Тоги (станица Петропавловская) и Беркат-Йурт, на юге", — пишут Niysoо.

Вместе с тем, в паблике напомнили о том, что нападения и диверсии на российских оккупантов и их приспешников недавно были частой практикой в оккупированной Чечне.

"Бойцам сопротивления удавалось уничтожать технику и ликвидировать сотрудников ФСБ и других структур. Как мы все помним, присутствие муджахидов сдерживало врага от тирании, которую они смело творят над нашим народом сегодня", — говорится в сообщении.

Уже через несколько часов после информации о нападении на российский "Урал", в паблике появились фото с места происшествия.

Точное количество убитых пока не понятно, однако, судя по снимкам, был ликвидирован как минимум один россиянин, военнослужащий Росгвардии, Верещенко Дмитрий. Его документы были опубликованы на канале.

"Согласно сообщениям, сотрудники передвигались на "Урале", по автодороге между Чурт-Тоги и Беркарт-Юрт. Затем по ним открыли огонь неизвестные. Нападающие до сих пор не найдены", — пишут оппозиционеры.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне расстреляли украинских военнопленных на горячем направлении.