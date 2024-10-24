Захопили, допитали та вбили: на Донбасі росіяни знову стратили українських військовополонених

Тіла загиблих знайшли їхні побратими

У районі міста Селідове Донецької області російські військові захопили в полон чотирьох бійців Національної гвардії ЗСУ. Вони допитали поранених та беззбройних солдатів на камеру, а після цього жорстоко вбили.

Про це 24 жовтня повідомили у Офісі генерального прокурора України. Зазначається, що за фактом вбивства членів було розпочато розслідування.

"За оперативними даними, 6 жовтня 2024 року четверо військових Національної Гвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях у районі м. Селидове. Близько 13:00 окупаційні війська розпочали штурм укріплень, під час якого захопили наших захисників у полон. із Росії записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео", — йдеться у повідомленні.

Вже наступного дня українські військові повернули втрачені позиції і під час пошукових заходів виявили бездихані тіла своїх побратимів.

В Офісі генпрокурора наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські військові жорстоко вбили українського бійця у Курській області. Йому нібито відрізали голову, що її повісили на дерев’яний пік.