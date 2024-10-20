Жорстоке побиття підлітка в укритті коледжу: реакція поліції та скандальні подробиці від ЗМІ

Учасникам відео 16 та 17 років

У соціальних мережах поширилося відео жорстокого побиття підлітка нібито у Північному професійному коледжі в Саврані. Після цього потерпілий потрапив до лікарні.

Про це пише "Думська", посилаючись на власні джерела. Зазначається, що інцидент трапився 11 жовтня під час повітряної тривоги укритті навчального закладу. Учасники цієї бійки проживають у гуртожитку для сиріт та іногородніх.

На кадрах видно, що юнак ображає і б’є руками та ногами свого ровесника. Той своєю чергою не чинить опір. Інші хлопці, що стояли поряд, намагалися відтягнути нападника і припинити конфлікт, але той став виявляти агресію і в їхній бік також.

Увага! Відео містить жорстокі кадри та ненормативну лексику!

Точна причина конфлікту залишається невідомою. Проте сам кривдник звинувачує на відео свою жертву у наклепі.

Видання наголосило, що згідно з правилами, під час повітряної тривоги у приміщенні з підлітками під час тривоги повинні знаходитися відповідальні за їхню безпеку співробітники коледжу. Джерело "Думської" каже, що нікого з дорослих на той момент в укритті не було, "через застілля, що відбувалося в цей момент".

"За нашими даними, офіційним опікуном агресивного підлітка є директор Північного професійного коледжу Ярослава Жирун, чоловік якої, Олег, виконує обов’язки селищного голови Саврані. Потерпілого хлопця доставили до лікарні після інциденту лише наступного дня, після чого батьки забрали його додому", — пише "Думська".

Реакція поліції

Поліція Одеської області розслідувала справу про жорстоке побиття підлітка. У пресслужбі відомства повідомили, що правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (навмисне легке тілесне ушкодження).

Відеозапис конфлікту між підлітками 17 та 16 років поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж. Мати постраждалого хлопця написала заяву про притягнення до відповідальності нападаючого. Як з’ясувалося, обидва навчаються у коледжі та живуть при ньому у гуртожитку.

За даними поліції, конфлікт виник між ними на ґрунті неприязних відносин, і старший хлопець побив молодшого. Поліція призначила судово-медичну експертизу, за результатами якої буде встановлено, які саме тілесні ушкодження отримав 16-річний юнак та їхній ступінь тяжкості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Запоріжжі чоловік жорстоко побив дівчину в барі. Вона отримала перелом носа та струс мозку.