Дитину покинула: у Туреччині росіянка намагалася втекти після пологів в аеропорту

Породілля залишила немовля у вбиральні та попрямувала на паспортний контроль

Росіянка народила дитину і залишила її у вбиральні аеропорту турецького міста Анталія. Інцидент стався увечері 13 жовтня, коли жінка мала відлітати до Москви.

Новонародженого виявила прибиральниця через 12 хвилин після того, як його покинули. За інформацією видання Hürriyet, поліція встигла затримати росіянку та її супутницю до вильоту літака.

Як з'ясувалося, 18-річна Катерина з Підмосков'я приїхала до Туреччини на відпочинок разом із матір'ю. Перед поверненням додому дівчина народила дитину в туалеті для людей з інвалідністю. Після пологів вона залишила немовля у вбиральні та попрямувала на паспортний контроль.

Працівники аеропорту, які знайшли дитину, негайно викликали поліцію та швидку допомогу. Правоохоронці переглянули записи з камер спостереження та встановили особу матері. Катерину та її супутницю затримали безпосередньо перед посадкою на літак до Москви, пише видання.

За попередньою інформацією, мати Катерини нібито не знала про вагітність доньки. Пишні форми дівчини приховували округлий живіт, тому жінка не помітила змін у фігурі доньки. Сама Катерина також стверджує, що не підозрювала про свою вагітність.

Породіллю та її матір заарештували. Турецька влада проводить розслідування обставин інциденту. Новонародженого доправили до лікарні, де медики оглянули його та надали необхідну допомогу. Лікарі запевняють, що життю дитини нічого не загрожує.

Генеральне консульство Росії в Анталії підтвердило факт затримання двох росіянок після інциденту в аеропорту. Дипломати перебувають на зв'язку з матір'ю новонародженого та стежать за розвитком ситуації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Росії 13-річна дівчинка зарізала двох маленьких сестер, поки батько воює проти України. Вбивство сталося у місті Тольятті.