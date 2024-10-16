Ребенка бросила: в Турции россиянка пыталась скрыться после родов в аэропорту

Роженица оставила младенца в туалете и направилась на паспортный контроль

Россиянка родила ребенка и оставила его в туалете аэропорта турецкого города Анталия. Инцидент произошел вечером 13 октября, когда женщина должна была улетать в Москву.

Новорожденного обнаружила уборщица спустя 12 минут после того, как его покинули. По информации издания Hürriyet, полиция успела задержать россиянку и ее спутницу до вылета самолета.

Как выяснилось, 18-летняя Екатерина из Подмосковья приехала в Турцию на отдых вместе с матерью. Перед возвращением домой девушка родила ребенка в туалете для людей с инвалидностью. После родов она оставила младенца и направилась на паспортный контроль.

Нашедшие ребенка работники аэропорта немедленно вызвали полицию и скорую помощь. Правоохранители просмотрели записи с камер наблюдения и установили личность матери. Екатерину и ее спутницу задержали прямо перед посадкой на самолет в Москву, пишет издание.

По предварительной информации, мать Екатерины якобы не знала о беременности дочери. Пышные формы девушки скрывали округлый живот, поэтому женщина не заметила изменений в фигуре дочери. Сама Екатерина также утверждает, что не подозревала о своей беременности.

Роженицу и ее мать арестовали. Турецкие власти проводят расследование обстоятельств инцидента. Новорожденного доставили в больницу, где медики осмотрели его и оказали необходимую помощь. Врачи уверяют, что жизни ребенка ничего не угрожает.

Генеральное консульство России в Анталии подтвердило факт задержания двух россиянок после инцидента в аэропорту. Дипломаты находятся на связи с матерью новорожденного и следят за развитием ситуации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в России 13-летняя девочка зарезала двух маленьких сестер, пока отец воюет против Украины. Убийство произошло в городе Тольятти.