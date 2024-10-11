Стала відома причина аварії з десятками загиблих та постраждалих на Львівщині (фото)

Постраждали четверо дітей віком від п’яти до 16 років

Правоохоронці встановили попередню причину масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у п’ятницю, 11 жовтня. Внаслідок аварії загинули троє людей, а ще 34 отримали травми рівного ступеня тяжкості.

Інцидент стався о 06:25 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Чишки, уточнює поліція Львівщини на своїй сторінці у Facebook.

"Попередньо відомо, що водій вантажівки Renault виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, після чого зіткнувся з легковим автомобілем Skoda та пасажирським автобусом Plaxton Elite", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що за кермом вантажівки був 25-річний житель Харківської області. 66-річний мешканець Львівського району керував мікроавтобусом, а 19-річний хлопець, який мешкає у Дрогобицькому районі – легковим автомобілем. 35-річний хмельничанин був водієм автобуса.

"Станом на 16:40 відомо, що від отриманих травм загинув водій вантажівки, його пасажир – 28-річний мешканець Харкова та другий водій автобуса у віці 49 років. Тілесні ушкодження отримали 34 особи – мешканці Одеської та Харківської областей, з них – четверо дітей 5, 7, 13 та 16 років, а також 4 іноземців", – повідомляють правоохоронці.

У публікації також йдеться, що за фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція вищевказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, рано вранці у четвер, 10 жовтня, у польському селі Медика сталася смертельна ДТП. Тут мікроавтобус з українцями на швидкості врізався у вантажівку, припарковану на узбіччі дороги.