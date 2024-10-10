Є загиблі та постраждалі: у Польщі бусик з українцями влетів у вантажівку (фото)

Причини трагедії встановлюються

Рано вранці у четвер, 10 жовтня, у польському селі Медика сталася смертельна ДТП. Тут мікроавтобус з українцями на швидкості врізався у вантажівку, яка була припаркована на узбіччі дороги без увімкнених світлових сигналів в темну пору доби.

Внаслідок аварії двоє людей загинули та ще двох було доставлено до місцевої лікарні. Про це повідомляє польське видання RMF24.

Відомо, що неподалік польсько-українського прикордонного пункту пропуску "Медика-Шегині" мікроавтобус з українськими пасажирами врізався в припарковану на узбіччі дороги вантажівку. Удар був настільки сильним, що передня частина бусика перетворилася на купу металу.

Зазначається, що вантажівка була припаркована на узбіччі дороги без увімкнених світлових сигналів в темну пору доби.

Через подію польська автодорога 28, що веде до Перемишля, була перекрита.

За попередніми даними, внаслідок ДТП загинуло двоє українців — 45-річна жінка та 30-річний чоловік.

Ще двоє людей отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені до однієї з польських лікарень. Повідомляється, що один із постраждалих пасажирів перебуває у критичному стані.

Загалом у мікроавтобусі їхало 7 людей і всі вони – громадяни України.

Слід зазначити, що водій вантажівки також є громадянином України.

На місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики. Причини та обставини смертельної аварії належить встановити слідству.

За цим фактом розпочато розслідування.

На подію оперативно відреагували у прес-службі МЗС України та підтвердили інформацію про загиблих та постраждалих.

"МЗС, Посольство України в Польщі та наше Генконсульство в Любліні надають постраждалим усю необхідну консульську допомогу та перебувають на зв'язку з компетентними органами Польщі.

Ми оперативно обмінюємося інформацією, співпрацюємо з польськими службами і дбаємо, щоб уся необхідна медична і консульська допомога надавалися відразу", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що міжнародний пункт пропуску "Шегині-Медика" є найстарішим у Львівській області та єдиним пішим на польсько-українському кордоні. У ньому здійснюють прикордонний контроль як легкового, так і вантажного транспорту.

Огляд з української сторони здійснюють поблизу села Шегині, що у Мостиському районі Львівської області. Поляки перевіряють мандрівників біля села Медика, яке є центром однойменної ґміни.

З Медики починається польська автодорога 28, яка веде до Перемишля. Відстань від кордону до цього міста становить близько 10 км.

Смертельна аварія сталася у Медиці

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Польщі в ДТП загинули двоє українців. У Варшаві сталася дорожньо-транспортна пригода з автомобілем BMW. В результаті загинули двоє громадян України, а також один громадянин Білорусі.