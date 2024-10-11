Стала известна причина аварии с десятками погибших и пострадавших на Львовщине (фото)

Пострадали четверо детей от пяти до 16 лет

Правоохранители установили предварительную причину масштабного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в пятницу, 11 октября. В результате аварии погибли три человека, а еще 34 получили травмы равной степени тяжести.

Инцидент произошел в 06:25 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Чишки, уточняет полиция Львовской области на своей странице в Facebook.

"Предварительно известно, что водитель грузовика Renault выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, после чего столкнулся с легковым автомобилем Skoda и пассажирским автобусом Plaxton Elite", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что за рулем грузовика находился 25-летний житель Харьковской области. 66-летний житель Львовского района управлял микроавтобусом, а 19-летний парень, проживающий в Дрогобычском районе – легковым автомобилем. 35-летний хмельничанин был водителем автобуса.

"По состоянию на 16:40 известно, что от полученных травм погиб водитель грузовика, его пассажир – 28-летний житель Харькова и второй водитель автобуса в возрасте 49 лет. Телесные повреждения получили 34 человека – жители Одесской и Харьковской областей, из них — четверо детей 5, 7, 13 и 16 лет, а также 4 иностранцев", – сообщают правоохранители.

В публикации также говорится, что по факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, ранним утром в четверг, 10 октября, в польском селе Медыка произошло смертельное ДТП. Здесь микроавтобус с украинцами на скорости врезался в грузовик, припаркованный на обочине дороги.