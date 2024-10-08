Вдарив сина ножем і уникнув в'язниці: деталі сімейної драми на Черкащині

Конфлікт між родичами виник на побутовому ґрунті

Уманський міськрайонний суд виніс вирок жителю Черкащини, який вдарив ножем власного сина. Інцидент стався через неприязні стосунки між родичами.

Суд визнав чоловіка винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та призначили йому умовний термін покарання. Про це йдеться у вироку Уманського міськрайонного суду, передає видання "18000".

Згідно з матеріалами справи, конфлікт між батьком та сином виник на побутовому ґрунті. Ситуація загострилася настільки, що обвинувачений схопив ніж та вдарив ним сина у живіт.

Через тяжкі тілесні ушкодження потерпілий не з'явився на засідання. Натомість він подав заяву, в якій зазначив, що не має жодних матеріальних чи моральних претензій до батька.

Обвинувачений повністю визнав свою провину. У результаті чоловіку призначили покарання у вигляді двох років умовного терміну. Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно на Житомирщині гість вдарив ножем нареченого під час весільного застілля. Чоловіку може загрожувати до 8 років позбавлення волі.