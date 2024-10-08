Вдарив сина ножем і уникнув в'язниці: деталі сімейної драми на Черкащині
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Конфлікт між родичами виник на побутовому ґрунті
Уманський міськрайонний суд виніс вирок жителю Черкащини, який вдарив ножем власного сина. Інцидент стався через неприязні стосунки між родичами.
Суд визнав чоловіка винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та призначили йому умовний термін покарання. Про це йдеться у вироку Уманського міськрайонного суду, передає видання "18000".
Згідно з матеріалами справи, конфлікт між батьком та сином виник на побутовому ґрунті. Ситуація загострилася настільки, що обвинувачений схопив ніж та вдарив ним сина у живіт.
Через тяжкі тілесні ушкодження потерпілий не з'явився на засідання. Натомість він подав заяву, в якій зазначив, що не має жодних матеріальних чи моральних претензій до батька.
Обвинувачений повністю визнав свою провину. У результаті чоловіку призначили покарання у вигляді двох років умовного терміну. Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно на Житомирщині гість вдарив ножем нареченого під час весільного застілля. Чоловіку може загрожувати до 8 років позбавлення волі.