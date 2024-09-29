Автівку зім’яло під вантажівкою: на Тернопільщині жінки загинули в моторошній аварії (фото)

Водійка позашляховика не дотрималась правил дорожнього руху

Трагічна аварія сталася на Тернопільщині 28 вересня близько 21:30. На автошляху поблизу села Підлісці Кременецького району зіштовхнулися легковик та вантажівка.

Внаслідок ДТП загинули дві жінки. Поліція розпочала розслідування обставин цієї смертельної автопригоди, повідомляють у пресслужбі ГУНП у Тернопільській області.

За попередніми даними, водійка Hyundai Tucson, виїжджаючи на головну дорогу з другорядної, не надала перевагу вантажівці DAF. Внаслідок зіткнення загинули 39-річна кермувальниця позашляховика та її 36-річна пасажирка. Обидві жінки померли на місці події.

Водій вантажного автомобіля отримав травми. Його доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Про стан чоловіка наразі не повідомляється.

На місце аварії прибули слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП Тернопільської області. Також працювали рятувальники, які допомагали ліквідовувати наслідки ДТП.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що на Київщині мотоцикліст на швидкості влетів у вантажівку. На жаль, він загинув на місці події.