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Мисливець посеред дня застрелив двох домашніх собак під Дніпром (фото)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Мисливець посеред дня застрелив двох домашніх собак під Дніпром (фото) Новина оновлена 03 жовтня 2024, 00:03

Господиня собак звернулася до поліції

На Дніпропетровщині чоловік застрелив із рушниці двох собак. Поліція вже відкрила кримінальне провадження із цього приводу.

Про це повідомила користувач мережі _beauty_tt_nails_, чиї собаки були вбиті. За її словами, сталася подія у селі Кислянка 1 жовтня о 14.40, а стрільцем є 28-річний місцевий житель Павло Гуржій.

Вона наголосила, що на місці події зловмисник був не один, а з батьком та іншими чоловіками-мисливцями. Інцидент удалося зняти на камери спостереження одного з будинків.

У повідомленні поліції Дніпропетровської області наголошується, що особу зловмисника вже було встановлено і проти нього відкрили кримінальну справу за ч.3 ст.299. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомлялося раніше, у Польщі напередодні виходець із Грузії приставав до українки, а коли та поскаржилася на його поведінку, вистрілив кілька разів у її бік із пістолета. В автомобілі чоловіки знайшли не лише зброю, а й марихуану. Тепер йому загрожує щонайменше 10 років в’язниці за статтею про замах на вбивство.

Теги:
#Поліція #Дніпропетровська область #Собаки