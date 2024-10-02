Мисливець посеред дня застрелив двох домашніх собак під Дніпром (фото)

Господиня собак звернулася до поліції

На Дніпропетровщині чоловік застрелив із рушниці двох собак. Поліція вже відкрила кримінальне провадження із цього приводу.

Про це повідомила користувач мережі _beauty_tt_nails_, чиї собаки були вбиті. За її словами, сталася подія у селі Кислянка 1 жовтня о 14.40, а стрільцем є 28-річний місцевий житель Павло Гуржій.

Вона наголосила, що на місці події зловмисник був не один, а з батьком та іншими чоловіками-мисливцями. Інцидент удалося зняти на камери спостереження одного з будинків.

У повідомленні поліції Дніпропетровської області наголошується, що особу зловмисника вже було встановлено і проти нього відкрили кримінальну справу за ч.3 ст.299. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомлялося раніше, у Польщі напередодні виходець із Грузії приставав до українки, а коли та поскаржилася на його поведінку, вистрілив кілька разів у її бік із пістолета. В автомобілі чоловіки знайшли не лише зброю, а й марихуану. Тепер йому загрожує щонайменше 10 років в’язниці за статтею про замах на вбивство.