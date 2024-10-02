Охотник посреди дня застрелил двух домашних собак под Днепром (фото)

Хозяйка собак обратилась к полиции

В Днепропетровской области мужчина застрелил из ружья двух собак. Полиция уже открыла уголовное производство по этому поводу.

Об этом сообщила пользовательница сети _beauty_tt_nails_, чьи собаки были убиты. По ее словам, произошло происшествие в селе Кислянка 1 октября в 14:40, а стрелком является 28-летний местный житель Павел Гуржий.

Она отметила, что на месте происшествия злоумышленник был не один, а с отцом и другими мужчинами-охотниками. Инцидент удалось снять на камеры наблюдения одного из домов.

В сообщении полиции Днепропетровской области отмечается, что личность злоумышленника уже была установлена и против него открыли уголовное дело по ч.3 ст.299. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, в Польше накануне выходец из Грузии приставал к украинке, а когда та пожаловалась на его поведение, выстрелил несколько раз в ее сторону из пистолета. В автомобиле мужчины нашли не только оружие, но и марихуану. Теперь ему грозит не менее 10 лет тюрьмы по статье о покушении на убийство.