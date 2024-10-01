Росіяни розстріляли 16 бійців ЗСУ: в Офісі Генпрокурора уже відреагували (відео)

Росіяни влаштували страту напоказ

У вівторок, 1 жовтня, російські пабліки масово поширили відео, на якому зображено страту 16 українських військових. Черговий розстріл російська армія вчинила на Покровському напрямку.

Інцидент відбувся між селами Миколаївка і Сухий Яр, що у Покровському районі. На жахливе звірство уже відреагували в Офісі Генерального прокурора.

За інформацією, за фактом чергового злочину росіян розпочато досудове розслідування. Стаття стосується порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч.2 статті 438 Кримінального кодексу України).

На відео видно, що бійці ЗСУ, яких взяли у полон, виходять з лісопосадки під контролем російської армії. Схоже, їм наказують вишикуватись у шеренгу, що військові виконують. І в цей момент росіяни умисно відкривають по них вогонь. Якщо вони ще подавали ознаки життя, добивали впритул з автомата.

В Офісі Генерального прокурора кажуть, що це важкий міжнародний злочин, грубе порушення Женевських конвенцій. Також зазначається, що це наймасовіший випадок страти українських військових на лінії фронту. Вбивства та катування є цілеспрямованою політикою росіян, каже Андрій Костін, Генпрокурор України. Слідчі перевіряють опублікований матеріал, аби встановити всі обставини вказаного злочину.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні почали невідкладні дії через чергову страту бійця окупантами. Нашого бійця жорстоко вбили мечем і зняли це на відео.