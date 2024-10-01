Россияне расстреляли 16 бойцов ВСУ: в Офисе Генпрокурора уже отреагировали (видео)

Россияне устроили казнь напоказ

Во вторник, 1 октября, российские паблики массово распространили видео, на котором изображена казнь 16 украинских военных. Очередной расстрел российская армия совершила на Покровском направлении.

Инцидент произошел между селами Николаевка и Сухой Яр в Покровском районе. На ужасное зверство уже отреагировали в Офисе Генерального прокурора.

По информации, по факту очередного преступления россиян начато досудебное расследование. Статья касается нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч.2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

На видео видно, что взятые в плен бойцы ВСУ выходят из лесопосадки под контролем российской армии. Похоже, им приказывают выстроиться в шеренгу, которую выполняют военные. И в этот момент россияне намеренно открывают по ним огонь. Если они еще подавали признаки жизни, добивали в упор из автомата.

В Офисе Генерального прокурора говорят, что это тяжелое международное преступление, грубое нарушение Женевских конвенций. Также отмечается, что это самый массовый случай смертной казни украинских военных на линии фронта. Убийства и пытки — целенаправленная политика россиян, говорит Андрей Костин, Генпрокурор Украины. Следователи проверяют опубликованный материал с тем, чтобы установить все обстоятельства указанного преступления.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине начали безотлагательные действия из-за очередной казни бойца оккупантами. Наш бойец жестоко убит мечом и снят это на видео.