"Знайти та покарати": в Україні почали невідкладні дії через чергову страту бійця окупантами

Армія РФ продовжує демонструвати світу свою жорстокість

Україна розпочала розслідування ймовірної страти українського військового російською армією. Нашого бійця, як було показано на фото, жорстоко вбили мечем.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Зазначається, що досудове розслідування розпочато у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За словами генпрокурора Андрія Костіна, російська армія продовжує звірства на українській території та цілеспрямовано демонструє свою звірячу жорстокість.

"Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на увесь світ свою надзвірячу жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу. Наша мета — знайти і покарати кожного, хто причетний до цих злочинів. Світ має бачити звірства окупантів і рішуче реагувати на кожен такий випадок. Лише спільними зусиллями ми можемо покарати це зло", — сказав Костін.

Він також додав, що наразі проходять невідкладні слідчих та розшукові дій. Вже досліджуються обставини вчиненого злочину для встановлення причетних та винних осіб.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 вересня, у мережі з'явились фото та інформація про ймовірну страту українського захисника представниками ЗС РФ у м. Новогродівка на Донеччині. На кадрах видно, що українському військовому встромили меч у тіло. Водночас на зображенні у вбитого відсутнє екіпірування та липка стрічка на одній з рук. Проте видно, що його руки були зав'язані, адже залишились фрагменти скотчу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни відтяли голову українському військовому та поставили її на шпиль.