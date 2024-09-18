Страта українського військовополоненого мечем: стали відомі перші результати розслідування

Такі страти носять системний характер – це не самодіяльність окремих підрозділів окупантів

В результаті першочергових слідчих дій щодо страти українського військовополоненого російськими окупантами, про яку стало відомо 17 вересня, є перші результати. Точно встановлено місце вчинення злочину – тимчасово окупована ворогом Новогродівка Покровського району Донецької області.

Про це розповів начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту в Офісі генерального прокурора України Денис Лисенко. За його словами, розпочато кримінальне провадження за фактом вбивства військовополоненого.

Наразі встановлюються особистість загиблого, причетні до злочину особи, командири росіян, які стратили полоненого. Правоохоронні органи залучатимуть усі необхідні ресурси, в тому числі громадські організації. Також Лисенко підкреслив, що такі страти носять системний характер – це не самодіяльність окремих підрозділів окупантів.

"На сьогодні правоохоронними органами розпочато 36 кримінальних проваджень за фактами можливої страти військовополонених на полі бою безпосередньо після потрапляння в полон. Досліджуються обставини страти 84 українських захисників. За фактами вчинення таких злочинів повідомлено про підозру чотирьом представникам збройних формувань рф. Двоє вже отримали вироки в українських судах, ще один обвинувальний акт слухається в суді" – розповів він.

Нагадаємо, росіяни стратили ще одного українського військовополоненого. У мережі з’явилися моторошні фото людини у військовій формі зі зв’язаними руками, яку вбили мечем із написом "За Курськ".

Як повідомляв "Телеграф", генпрокурор Андрій Костін поінформував, що станом на початок вересня 2024 року Україна розслідує 28 розстрілів українських військовополонених армією РФ. З початку повномасштабного вторгнення росіяни стратили понад 62 наших військових, які потрапили в полон.