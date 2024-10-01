10-річна дитина проживала разом із ним в кімнаті

У Санкт-Петербурзі правоохоронці затримали 31-річного автора православного блогу на YouTube Клауда Роммеля. Його підозрюють у скоєнні сексуальних злочинів проти 10-річної дівчинки.

За інформацією слідства, Роммель проживав разом із жінкою та її донькою. Дитина мешкала в одній кімнаті з блогером, що викликало підозри у родички дівчинки. Саме вона звернулася до поліції. Мати дитини, яка раніше мала стосунки з Роммелем, не подавала заяву, пояснюючи це прив'язаністю доньки до блогера, пишуть росЗМІ.

Роммель заперечував усі звинувачення, стверджуючи, що батьки дівчинки намагаються його підставити. Він визнав, що робив дитині масаж, але наполягав на суто батьківських почуттях.

Після початку перевірки блогер вирушив у зону бойових дій, де отримав поранення і втратив ногу. Він повідомив про це у відео, стверджуючи, що врятував товариша від атаки дрона.

У понеділок, 30 вересня, Роммеля затримали. За даними джерел, його підозрюють у розпусних діях щодо неповнолітніх та зґвалтуванні. Слідство вважає, що злочин стався в середині лютого, приблизно в той час, коли блогер записував відео про "голгофу" дівчинки.

Довідка. Клауд Роммель — російський блогер, який у своїх відео розповідає про долю на так званому СВО. Раніше він працював на кладовищі в Александро-Нєвскій лаврі в Санкт-Петербургу. Він позиціонує себе як вірного християнина. Вчора чоловік виклав на власному Youtube каналі відео про те, що є вірним Ісусу, і не порушував жодних християнських законів.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що на фронті вбили відомого маніяка з РФ. Він зґвалтував щонайменше 27 жінок.