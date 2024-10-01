10-летний ребенок проживал вместе с ним в комнате

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 31-летнего автора православного блога на YouTube Клауда Роммеля. Его подозревают в совершении сексуальных преступлений против 10-летней девочки.

По информации следствия, Роммель проживал вместе с женщиной и ее дочерью. Ребенок жил в одной комнате с блоггером, что вызвало подозрения у родственницы девочки. Именно она обратилась в полицию. Мать ребенка, ранее имевшего отношения с Роммелем, не подавала заявление, объясняя это привязанностью дочери к блогеру, пишут росСМИ.

Роммель отрицал все обвинения, утверждая, что родители девочки пытаются его подставить. Он признал, что делал ребенку массаж, но настаивал на чисто родительских чувствах.

После начала проверки блогер отправился в зону боевых действий, где получил ранение и потерял ногу. Он сообщил об этом в видео, утверждая, что спас товарища от атаки дрона.

В понедельник, 30 сентября, Роммель был задержан. По данным источников, его подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и изнасиловании. Следствие считает, что преступление произошло в середине февраля, примерно в то время, когда блоггер записывал видео о "голгофе" девочки.

Справка. Клауд Роммель – российский блоггер, который в своих видео рассказывает о судьбе на так называемом СВО. Ранее он работал на кладбище в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Он позиционирует себя как верный христианин. Вчера мужчина выложил на собственном Youtube канале видео о том, что верен Иисусу, и не нарушал никаких христианских законов.

Ранее Телеграф также рассказывал, что на фронте убили известного маньяка из РФ. Он изнасиловал не менее 27 женщин.