За пощечину: в Кривом Роге женщина жестоко расправилась над своим мужем (фото)

Между женщиной и ее гражданским мужем возник конфликт, который закончился трагически

В Кривом Роге Днепропетровской области полицейские задержали женщину по подозрению в нанесении тяжелых телесных повреждений своему сожителю. По данным следствия, она нанесла ему удары кухонным ножом в спину.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Днепропетровской области. Инцидент произошел 29 сентября в одной из квартир в Покровском районе Кривого Рога. Между 44-летней женщиной и ее гражданским мужем возник конфликт, в ходе которого потерпевший получил удар кухонным ножом в спину.

Мужчину доставили в больницу для оказания первой медицинской помощи. Саму женщину задержали, а орудие совершения преступления (кухонный нож) — изъяли.

Женщину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Если суд признает ее вину, ей может грозить лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Орудие совершения преступления

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Броварском районе Киевской области мужчина во время распития алкогольных напитков со своей спутницей нанес ей более трех десятков ударом ножом.