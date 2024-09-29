Авто смяло под грузовиком: в Тернопольской области женщины погибли в жуткой аварии (фото)

Водитель внедорожника не соблюдала правила дорожного движения

Трагическая авария произошла в Тернопольской области 28 сентября около 21:30. На автодороге вблизи села Подлесцы Кременецкого района столкнулись легковушка и грузовик.

В результате ДТП погибли две женщины. Полиция начала расследование обстоятельств этого смертельного происшествия, сообщают в пресс-службе ГУНП в Тернопольской области.

По предварительным данным, водитель Hyundai Tucson, выезжая на главную дорогу из второстепенной, не предпочла грузовик DAF. В результате столкновения погибли 39-летняя водитель внедорожника и ее 36-летняя пассажирка. Обе женщины скончались на месте происшествия.

Водитель грузового автомобиля получил травмы. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. О состоянии мужчины пока не сообщается.

На место аварии прибыли следственно-оперативная группа Кременецкого райотдела полиции и следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта ГУНП Тернопольской области. Также работали спасатели, помогавшие ликвидировать последствия ДТП.

Правоохранители возбудили уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в Киевской области мотоциклист на скорости влетел в грузовик. К сожалению, он погиб на месте происшествия.