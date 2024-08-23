Доки не завагітніла: у Києві чоловік ґвалтував падчерку з вродженими психічними розладами

Матір дізналась про вагітність доньки запізно

У Києві співмешканець ґвалтував падчерку з вродженими психічними розладами, аже доки дівчина не завагітніла та не народила дитину. Нині 48-річному чоловіку повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Ґвалтівнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

"22-річна дівчина, що з дитинства має психічні розлади, влітку народила дитину. Її матір дізналась про вагітність доньки лише після прийому у лікаря-гінеколога, коли дівчина перебувала вже на шостому місяці вагітності. У дівчини проблеми з мовленням, вона не адаптована до самостійного життя, не здатна усвідомлювати наслідків своїх вчинків та керувати ними, тож не змогла пояснити що з нею трапилось і хто батько дитини", — йдеться в повідомленні.

Аби з’ясувати, що відбулося після народження дитини правоохоронці провели експертизу та встановили, що батьком немовляти є 48-річний співмешканець матері дівчини, який живе з родиною з 2019 року.

"З’ясувалось, що користуючись станом дівчини, співмешканець матері вступав з нею у статеві відносини. Після народження дитини родина 22-річної дівчини відмовилась від новонародженої дівчинки", — повідомляє прокуратура.

Нині 48-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні зґвалтування падчерки (ч. 2 ст. 152 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Закарпатті 14-річні підлітки зґвалтували жінку з інвалідністю. Журналіст Віталій Глагола оприлюднив невелике відео, на якому видно одного з фігурантів справи. Він наголошує, що місцеві жителі побоюються, що 14-річним підліткам вдасться уникнути покарання.