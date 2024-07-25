Після сварки з мамою дівчина-підліток випала з третього поверху: що відомо (фото)

Постраждала у тяжкому стані

У Покровському районі Кривого Рогу стався трагічний інцидент ― 16-річна дівчина випала з балкона третього поверху. У результаті падіння вона отримала закриту черепно-мозкову травму та переломи тазу.

Дівчину госпіталізували, зараз вона перебуває у важкому стані. Правоохоронці не виключають спробу самогубства, повідомляє місцеве видання "Свої. Кривий Ріг".

Подія сталась у багатоповерховому будинку на Січеславській вулиці. 16-річна дівчина сварилась з мамою. Після конфлікту вона вийшла на балкон, щоб подихати свіжим повітрям.

За кілька хвилин дівчину знайшли на землі. Її госпіталізували у медичний заклад. Зараз вона перебуває у тяжкому стані. У неї діагностували кататравму (травма при падінні з висоти), переломи тазу та закриту черепно-мозкову травму.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Не виключається спроба суїциду.

Фото: "Свої. Кривий Ріг"

Фото: "Свої. Кривий Ріг"

Фото: "Свої. Кривий Ріг"

Раніше "Телеграф" повідомляв про жорстоке вбивство жінки у Дніпрі. Колишній ув’язнений посварився зі знайомою і почав її душити. Потім він викинув її з балкона 11 поверху. Жінка померла від отриманих травм. Чоловік після скоєного пішов спати.

Його вже затримали. Виявилось, що він у 2023 році вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.