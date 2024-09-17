Огнетушитель взорвался во Львовском колледже: пострадали студенты, подробности (видео)

Обстоятельства взрыва в укрытии устанавливаются

Во вторник, 17 сентября, во Львове в одном из колледжей взорвался порошковый огнетушитель. Пострадали не менее четырех девушек 15 лет.

В сети уже публикуют последствия взрыва, отмечая, что инцидент произошел на Городоцкой,195. Девушки получили травмы средней тяжести, они госпитализированы.

В городском совете Львова добавили, что взрыв прогремел во Львовском профессиональном колледже моделирования и ресторанного дела. Огнетушитель сдетонировал в укрытии во время воздушной тревоги, когда там находились дети. По словам очевидцев, он упал.

"Работники заведения эвакуировали учеников с укрытия и перевели в другое безопасное помещение. На месте работают спасатели", — сообщили в городском совете.

Отмечается, что вместе с ученицами в больнице есть работники колледжа.

"В Больницу Святого Николая каретой скорой помощи доставили четырех 15-летних девушек, которые пострадали в результате взрыва порошкового огнетушителя. Все пациентки – в состоянии средней тяжести. В настоящее время наши медики оказывают им необходимую помощь", — говорят в Первом медицинском объединении Львова, пишет ZAXID.NET.

В ГСЧС Львовщины давали, что спасатели не привлекались, а всем пострадавшим уже оказывается помощь.

Руководитель отдела профессионального образования Львовского горсовета Богдан Иванусь подчеркнул: "Огнетушитель пусковой частью упал вниз, что повлекло за собой выпуск углекислого газа. Из-за концентрации испарений девушки, которые находились ближе всего к огнетушителю, угорели. При каких обстоятельствах огнетушитель оказался на земле неизвестно", — сказал он.

В то же время в сети добавляю, что когда полиция прибыла на место происшествия охранник колледжа якобы сразу не пустил копов в учебное заведение.

"Также студентам не хотели давать воду и не оказывали в первой помощи, говоря, что это паническая атака", — говорится в сообщении местного паблика.

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