Бив ногами навіть, коли активістка впала: у Дніпрі п’яний покалічив дружину військового

Правоохоронці мляво відреагували на інцидент і заворушилися лише, коли справа набула розголосу

Відома у Дніпрі активістка і дружина військовослужбовця Леся Волобуєва стала жертвою нападу сусіда і закликає громадськість пильно придивитися до її історії. Адже поки чоловіки боронять країну на фронті, їхні родини не можуть почуватися безпечно в тилу.

Нині гучною справою займається поліція, а кривдник дніпрянки перебуває під вартою. "Телеграф" дізнавався, що відомо про кричущу ситуацію.

Бив ногами навіть, коли жінка впала

Лесі Волобуєвій – 25, вона працює в IT, останні роки живе у Дніпрі й називає себе "дівчиськом у пошуках правди". В місті її добре знають як організаторку акції "Гроші на ЗСУ" та учасницю заходів на підтримку полонених. Чоловік активістки – Антон з квітня цього року у війську, пішов служити по мобілізації, отримавши повістку. Фактично до цього був готовий, вчився керувати FPV-дронами, володіти зброєю, збирав екіпірування. А недавно отримав важке поранення і перебуває в лікарні. Тож у Лесі до щоденних побутових, робочих і громадських справ додалась боротьба за одужання чоловіка.

Леся активно долучилась до руху, що вимагав від влади витрачати державні кошти на потреби армії.

Однак тепер Леся має дбати й про власне здоров’я, бо була побита біля власного будинку у Самарському районі міста. Сталося це ще ввечері 9 серпня, коли вона поверталась з собакою з прогулянки. Саме домашній улюбленець і привернув увагу сусіда, котрий йшов з родиною і друзями додому. Чоловік намагався погладити пса, проти чого заперечила Леся, натомість нарвалась на словесні образи й агресію. Спроба відстояти свої права всіма доступними методами скінчилась для молодої жінки тим, що кривдник застосував силу.

"Я побачила, як чітко в мене летить міцно стислий кулак правої руки. Два удари прийшлися в голову, від чого я відразу впала на землю. Нападник продовжив бити мене лежачу. Бив ногами. Мінімум два удари ногою. Інші три особи не намагалися зупинити чи завадити нападнику. Коли він закінчив бити та відійшов, я спробувала встати й зрозуміла, що я вся в крові та що мені треба тікати. В моїй руці була рулетка-повідець, собака налякана бігала поруч. Я швидко оглянула свою сумку-бананку і побачила, що немає телефону (iPhone 14 Pro), але є ключі від квартири. Нападник сказав, що битиме мене кожен раз, як бачитиме", — так описала кульмінацію інциденту Леся у документі, що оприлюднила на сторінці в Instagram.

Напад на молоду жінку зафіксували камери - компанія її кривдника не втручалась.

Жінка також критично оцінює дії наряду патрульної поліції, яку їй разом зі швидкою допоміг викликати охоронець житлового комплексу. Дівчина зазначає, що правоохоронці з нападником лише "дружно поспілкувались" у його квартирі, не затримували, не забирали на медогляд на алкоголь, хоча його запах вона відчула в момент нападу, а також не дивились відео з камер спостереження. До речі, сама Леся виставила у себе на сторінці фрагмент, на якому видно як поза межами двору чоловік б’є жінку. За цим спостерігає його компанія, але не втручається і не надає допомогу постраждалій.

На суді поводився зухвало

Лише сьогодні, 27 серпня, повідомлення про інцидент за участю дружини військовослужбовця з’явилось на сторінці ГУ Нацполіції України у Дніпропетровській області у Facebook. Скоріш за все це стало реакцією на розголос, якого набула історія. За даними правоохоронців, до нападу на 25-річну жінку причетні два місцеві мешканці 32 і 42 років. Їм повідомлено про підозру: першому – лише в скоєнні хуліганства (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України), а другому ще й в нанесенні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК України).

Як уточнює сама Леся, в реальності її травми виглядали так: зламана права рука, яка на чотири тижні в гіпсі, розбита голова, для зашивання ран було накладено десять швів. Плюс пошкоджені передні зуби та численні синці й набряки на голові та ногах. Окрім того, зник телефон і були зламані сережки.

Голова і обличчя Лесі після нападу були залиті кров'ю, чоловік був її навіть ногами.

А щодо осіб нападників, то вона називає лише того, хто її бив – це 42-річний Дмитро Тимошенко. У системі Опендатабот, до речі, присутня інформація про особу з такими даними, яка у різній якості (як директор, або як власник) дотична до чотирьох приватних компаній.

"Має судимість та дві відкриті кримінальні справи. Після побиття мене хизувався перед друзями тим, як він побив дівчину і що йому нічого за це не буде. Також на камеру відеоспостереження потрапив момент, як через 10-15 хвилин після того, як Тимошенко побив мене, він ще й виписав два ляпаси своїй дівчині. Ця інформація також була підтверджена сусідами, які бачили це на власні очі", – описує цей момент Леся і додає, що суд вже розглянув запобіжний захід для її нападника – це 60 діб під вартою.

При цьому молода жінка наголошує, що Тимошенко тримався на засіданні зухвало, давав хибні свідчення, зокрема наполягав, що це його жертва була напідпитку і була агресивною. Хоча Леся і підкреслює, що має відповідну довідку, яка засвідчила її тверезість на момент інциденту.

Військовий медик Петро Конопля сумнівається, що кривднику жінки щось буде.

"Треба готуватись до апеляційного суду, робити розголос цієї справи та залучати військових, які знаходяться у Дніпрі й мають бажання своєю присутністю в залі суду показати, що таке неприпустимо: військові, виборюючи незалежність країни, не мають перейматись безпекою своїх рідних вдома і можуть довіритись правоохоронним органам. Поки що це не так", – резюмує Леся.

Українці в соцмережах обурені

Пост активістки в Instagram менш, аніж за добу набрав під півтори тисячі коментарів. І хоча серед дописувачів знайшлись ті, хто намагався просторікувати про можливу провокацію з боку жінки, їм швидко пояснили, чому ставити питання так не можна. І переважна кількість людей висловились на підтримку постраждалої.

"Годі шукати виправдання. Фізична сила і її перевага не дає право БИТИ. Дуже сподіваюсь, що його буде покарано по закону. Його і всіх інших, хто вважає, що йому це ДОЗВОЛЕНО, якщо його "СПРОВОКУВАЛИ". Ганьба", – зазначає Марина.

Ще одна дружина військового написала, що зазнала нападу неадекватного сусіда.

"Я чоловік і підтримую вас, Лесе. Мої співчуття від пережитого. Сподіваюсь, нападники понесуть справедливе покарання. Проблема системна, мусимо лупати цю скалу. Жінки не повинні жити в страху. Треба і на правоохоронців тиснути, щоб робили свою роботу без упереджень по статі. Треба вчити дітей як вдома, так і в школі: про кордони, про рівність в правах і можливості та інше", – вважає Дмитро Карпов.

На думку одного з коментаторів треба вчитти дітей тримати особисті кордони і не ображати інших.

"Коли в нашій країні за фізичне насилля буде ув’язнення, суд і строк, тоді люди будуть боятися таке вчиняти. Бо навіть інтелектуально обмежена людина усвідомить, що після одного кулака – грати, а строк вона не хоче. Мені щиро шкода Леся Волобуєва, що система поки не на нашій стороні", – зазначає Валя Марініна.т

Ті, хто намагалися виправдати нападника, "отримали на горіхи" від інших коментаторів.

Як повідомляв "Телеграф", замовник вбивства херсонської громадської діячки Катерини Гандзюк намагався уникнути відповідальності, заявивши про мобілізацію до лав ТрО. Але і у підрозділі, в якому він нібито збирався служити, і в Міністерстві оборони спростували цю заяву.