Бив ногами навіть, коли активістка впала: у Дніпрі п’яний покалічив дружину військового
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Правоохоронці мляво відреагували на інцидент і заворушилися лише, коли справа набула розголосу
Відома у Дніпрі активістка і дружина військовослужбовця Леся Волобуєва стала жертвою нападу сусіда і закликає громадськість пильно придивитися до її історії. Адже поки чоловіки боронять країну на фронті, їхні родини не можуть почуватися безпечно в тилу.
Нині гучною справою займається поліція, а кривдник дніпрянки перебуває під вартою. "Телеграф" дізнавався, що відомо про кричущу ситуацію.
Бив ногами навіть, коли жінка впала
Лесі Волобуєвій – 25, вона працює в IT, останні роки живе у Дніпрі й називає себе "дівчиськом у пошуках правди". В місті її добре знають як організаторку акції "Гроші на ЗСУ" та учасницю заходів на підтримку полонених. Чоловік активістки – Антон з квітня цього року у війську, пішов служити по мобілізації, отримавши повістку. Фактично до цього був готовий, вчився керувати FPV-дронами, володіти зброєю, збирав екіпірування. А недавно отримав важке поранення і перебуває в лікарні. Тож у Лесі до щоденних побутових, робочих і громадських справ додалась боротьба за одужання чоловіка.
Однак тепер Леся має дбати й про власне здоров’я, бо була побита біля власного будинку у Самарському районі міста. Сталося це ще ввечері 9 серпня, коли вона поверталась з собакою з прогулянки. Саме домашній улюбленець і привернув увагу сусіда, котрий йшов з родиною і друзями додому. Чоловік намагався погладити пса, проти чого заперечила Леся, натомість нарвалась на словесні образи й агресію. Спроба відстояти свої права всіма доступними методами скінчилась для молодої жінки тим, що кривдник застосував силу.
"Я побачила, як чітко в мене летить міцно стислий кулак правої руки. Два удари прийшлися в голову, від чого я відразу впала на землю. Нападник продовжив бити мене лежачу. Бив ногами. Мінімум два удари ногою. Інші три особи не намагалися зупинити чи завадити нападнику. Коли він закінчив бити та відійшов, я спробувала встати й зрозуміла, що я вся в крові та що мені треба тікати. В моїй руці була рулетка-повідець, собака налякана бігала поруч. Я швидко оглянула свою сумку-бананку і побачила, що немає телефону (iPhone 14 Pro), але є ключі від квартири. Нападник сказав, що битиме мене кожен раз, як бачитиме", — так описала кульмінацію інциденту Леся у документі, що оприлюднила на сторінці в Instagram.
Жінка також критично оцінює дії наряду патрульної поліції, яку їй разом зі швидкою допоміг викликати охоронець житлового комплексу. Дівчина зазначає, що правоохоронці з нападником лише "дружно поспілкувались" у його квартирі, не затримували, не забирали на медогляд на алкоголь, хоча його запах вона відчула в момент нападу, а також не дивились відео з камер спостереження. До речі, сама Леся виставила у себе на сторінці фрагмент, на якому видно як поза межами двору чоловік б’є жінку. За цим спостерігає його компанія, але не втручається і не надає допомогу постраждалій.
На суді поводився зухвало
Лише сьогодні, 27 серпня, повідомлення про інцидент за участю дружини військовослужбовця з’явилось на сторінці ГУ Нацполіції України у Дніпропетровській області у Facebook. Скоріш за все це стало реакцією на розголос, якого набула історія. За даними правоохоронців, до нападу на 25-річну жінку причетні два місцеві мешканці 32 і 42 років. Їм повідомлено про підозру: першому – лише в скоєнні хуліганства (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України), а другому ще й в нанесенні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК України).
Як уточнює сама Леся, в реальності її травми виглядали так: зламана права рука, яка на чотири тижні в гіпсі, розбита голова, для зашивання ран було накладено десять швів. Плюс пошкоджені передні зуби та численні синці й набряки на голові та ногах. Окрім того, зник телефон і були зламані сережки.
А щодо осіб нападників, то вона називає лише того, хто її бив – це 42-річний Дмитро Тимошенко. У системі Опендатабот, до речі, присутня інформація про особу з такими даними, яка у різній якості (як директор, або як власник) дотична до чотирьох приватних компаній.
"Має судимість та дві відкриті кримінальні справи. Після побиття мене хизувався перед друзями тим, як він побив дівчину і що йому нічого за це не буде. Також на камеру відеоспостереження потрапив момент, як через 10-15 хвилин після того, як Тимошенко побив мене, він ще й виписав два ляпаси своїй дівчині. Ця інформація також була підтверджена сусідами, які бачили це на власні очі", – описує цей момент Леся і додає, що суд вже розглянув запобіжний захід для її нападника – це 60 діб під вартою.
При цьому молода жінка наголошує, що Тимошенко тримався на засіданні зухвало, давав хибні свідчення, зокрема наполягав, що це його жертва була напідпитку і була агресивною. Хоча Леся і підкреслює, що має відповідну довідку, яка засвідчила її тверезість на момент інциденту.
"Треба готуватись до апеляційного суду, робити розголос цієї справи та залучати військових, які знаходяться у Дніпрі й мають бажання своєю присутністю в залі суду показати, що таке неприпустимо: військові, виборюючи незалежність країни, не мають перейматись безпекою своїх рідних вдома і можуть довіритись правоохоронним органам. Поки що це не так", – резюмує Леся.
Українці в соцмережах обурені
Пост активістки в Instagram менш, аніж за добу набрав під півтори тисячі коментарів. І хоча серед дописувачів знайшлись ті, хто намагався просторікувати про можливу провокацію з боку жінки, їм швидко пояснили, чому ставити питання так не можна. І переважна кількість людей висловились на підтримку постраждалої.
"Годі шукати виправдання. Фізична сила і її перевага не дає право БИТИ. Дуже сподіваюсь, що його буде покарано по закону. Його і всіх інших, хто вважає, що йому це ДОЗВОЛЕНО, якщо його "СПРОВОКУВАЛИ". Ганьба", – зазначає Марина.
"Я чоловік і підтримую вас, Лесе. Мої співчуття від пережитого. Сподіваюсь, нападники понесуть справедливе покарання. Проблема системна, мусимо лупати цю скалу. Жінки не повинні жити в страху. Треба і на правоохоронців тиснути, щоб робили свою роботу без упереджень по статі. Треба вчити дітей як вдома, так і в школі: про кордони, про рівність в правах і можливості та інше", – вважає Дмитро Карпов.
"Коли в нашій країні за фізичне насилля буде ув’язнення, суд і строк, тоді люди будуть боятися таке вчиняти. Бо навіть інтелектуально обмежена людина усвідомить, що після одного кулака – грати, а строк вона не хоче. Мені щиро шкода Леся Волобуєва, що система поки не на нашій стороні", – зазначає Валя Марініна.т
Як повідомляв "Телеграф", замовник вбивства херсонської громадської діячки Катерини Гандзюк намагався уникнути відповідальності, заявивши про мобілізацію до лав ТрО. Але і у підрозділі, в якому він нібито збирався служити, і в Міністерстві оборони спростували цю заяву.