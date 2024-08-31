Втік за кордон і застрелився? У Румунії знайшли мертвого українця

У Румунії знайшли мертвого українця

У Румунії виявлено тіло вбитого українця. 26-річного чоловіка з вогнепальним пораненням голови було знайдено біля мисливської рушниці.

Про це пише News.ro. Зазначається, що тіло знайшли у північно-східній частині країни, неподалік міста Ботошані.

Джерела видання кажуть, що чоловік проник у країну нелегально кілька днів тому та проживав в одному будинку з іншим українцем. Інформація про подію надійшла близько 8:00 суботи, коли мешканець комуни Джордже-Енеску повідомив поліцію, що в його будинку знаходиться тіло іншого чоловіка.

"Співробітники поліції, які виїхали на місце, встановили, що викладені факти підтверджуються: впізнаний молодий чоловік 26 років з вогнепальним пораненням голови, а поряд з ним знаходилася мисливська зброя. Зараз на місці проводиться перевірка з метою встановлення всіх обставин того, що сталося", — повідомили в поліції.

Поліція порушила кримінальне провадження за статтями про ненавмисне вбивство, необережне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також незаконне перетинання кордону.

Як повідомлялося раніше, у Бориспільському районі Київської області у приватному будинку нещодавно виявили труп 47-річної жінки. Як виявилось, її забив до смерті співмешканець під час застілля.