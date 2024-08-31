Сбежал за границу и застрелился? В Румынии нашли мертвого украинца

В Румынии нашли мертвого украинца

В Румынии обнаружено тело убитого украинца. 26-летний мужчина с огнестрельны ранением головы был найден возле охотничьего ружья.

Об этом пишет News.ro. Отмечается, что тело нашли в северо-восточной части страны, неподалеку от города Ботошани.

Источники издания говорят, что мужчина проник в страну нелегально несколько дней назад и проживал в одном доме с другим украинцем. Информация о происшествии поступила около 8:00 субботы, когда житель коммуны Джордже-Энеску сообщил в полицию, что в его доме находится тело другого мужчины.

"Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что изложенные факты подтверждаются: опознан молодой человек 26 лет с огнестрельным ранением головы, а рядом с ним находилось охотничье оружие. В настоящий момент на месте проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в полиции.

Полиция возбудила уголовное производство по статьям о неумышленном убийстве, неосторожном обращении с оружием и боеприпасами, а также незаконном пересечении границы.

Как сообщалось ранее, в Бориспольском районе Киевской области в частном доме недавно обнаружили труп 47-летней женщины. Как оказалось, ее забил до смерти сожитель во время застолья.