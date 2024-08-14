Закарпатець убив знайому у розпал близькості й отримав строк: скільки років дали зловісному Казанові

Чоловіка вже затримали та засудили

У місті Берегове Закарпатської області чоловік зарізав жінку під час інтимної близькості. Моторошний інцидент стався ще у жовтні 2023 року. Підозрюваного у вбивстві оперативно затримали, а нині оголосили вирок.

Чоловікові за вчинення умисного вбивства присудили 10 років позбавлення волі. Про це йдеться у вироку суду. Згідно з матеріалами справи, чоловік у стані алкогольного сп’яніння, зустрів знайому поблизу одного з міських супермаркетів Берегового.

"Він запропонував їй вступити з ним у статеві зносини та із вказаною метою вони пішли в напрямку вулиці Баттяні, де зупинились неподалік будинку № 7. Вони вступили в статеві зносини і під час статевого акту між ними виникла словесна сварка", — йдеться у вироку.

В ході сварки чоловік підібрав із землі скляну пляшку, розбив її, а тоді гострим кінцем горловини завдав жінці удару в область горла. Після скоєного вбивця зник з місця події, а потерпіла від отриманого тілесного ушкодження померла на місці.

Берегове на карті України

Слідчі встановили всі обставини злочину, суд визнав чоловіка винним у вчиненні умисного вбивства і призначив йому 10 років позбавлення волі.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Черкащині чоловік вбив свого брата-близнюка. Сварка зі смертельним кінцем сталася у селі Смільчинці Звенигородського району. Брати пили алкоголь й під час застілля між ними виникла суперечка.