"Зламані ребра, зламаний ніс": українська блогерка розповіла важку правду про побиття колишнім (фото)

Дівчина має травму на все життя

Популярна українська блогерка Юркова Олександра розповіла, як її бив колишній хлопець Пічка Тимур. Дівчина поділилася страшними кадрами, на яких видно сліди побиття і жахливі синці на тілі та обличчі. Крім цього, блогерка розповіла про численні переломи.

Про це блогерка розповіла на своїй сторінці в Інстаграм. За словами дівчини, цей чоловік не тільки на неї піднімав руку, а на всіх своїх обраниць.

"Безліч гематом по всьому тілу, лицю,голові…зламані 2 ребра, зламаний ніс, зламаний хребець,як наслідок величезна травма на все життя! Він бив мене ногами у взутті, душив усім чим тільки можна, бив головою об ванну, плитку, розбитий келих засовував у рот і порізав горло…", — ділиться подробицями Олександра.

Як розповідає сама блогерка, все почалося з емоційного насильства, постійних принижень та порівнянь її з іншими дівчатами. Олександра ділиться, що коли вона захотіла закінчити стосунки, з боку її ексобранця почалося фізичне насильство. Дівчина також прикріпила в дописі висновки лікарів з її діагнозами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомий український блогер прокоментував звинувачення його колишньої щодо домашнього насильства. За словами дівчини, Антон Скуратов змушував її робити аборт і бив.