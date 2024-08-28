В Днепре пьяный покалечил жену военного: бил ногами даже когда она упала

Правоохранители вяло отреагировали на инцидент и зашевелились только, когда дело получило огласку

Известная в Днепре активистка и жена военнослужащего Леся Волобуева стала жертвой нападения соседа и призывает общественность внимательно присмотреться к ее истории. Ведь пока мужчины защищают страну на фронте, их семьи не могут чувствовать себя безопасно в тылу.

В настоящее время громким делом занимается полиция, а обидчик днепрянки находится под стражей. "Телеграф" узнавал, что известно о вопиющей ситуации.

Бил ногами даже, когда женщина упала

Леси Волобуевой – 25, она работает в IT, последние годы живет в Днепре и называет себя "девчонкой в поисках правды". В городе ее хорошо знают как организатора акции "Деньги на ВСУ" и участницу мероприятий в поддержку пленных. Муж активистки – Антон с апреля этого года в армии, пошел служить по мобилизации, получив повестку. Фактически к этому был готов, учился управлять FPV-дронами, владеть оружием, собирал экипировку. А недавно получил тяжелое ранение и находится в больнице. Поэтому у Лесе к ежедневным бытовым, рабочим и общественным делам добавилась борьба за выздоровление мужчины.

Леся активно приобщилась к движению, требовавшему от власти тратить государственные средства на нужды армии.

Однако теперь Леся должна заботиться и о собственном здоровье, потому что была избита у собственного дома в Самарском районе города. Произошло это вечером 9 августа, когда она возвращалась с собакой с прогулки. Именно домашний любимец и привлек внимание соседа, который возвращался домой с компанией. Мужчина пытался погладить пса, против чего возразила Леся, но нарвалась на словесные обиды и агрессию. Попытка отстоять свои права всеми доступными методами закончилась для молодой женщины тем, что обидчик применил силу.

"Я увидела, как четко в меня летит крепко сжатый кулак правой руки. Два удара пришлись в голову, от чего я сразу упала на землю. Нападающий продолжил бить меня лежащую. Бил ногами. Минимум два удара ногой. Остальные три человека не пытались остановить или помешать нападающему. Когда он закончил избивать и отошел, я попыталась подняться и поняла, что я вся в крови и что мне нужно бежать. В моей руке была рулетка-поводок, собака напугана бегала рядом. Я быстро осмотрела свою сумку и увидела, что нет телефона (iPhone 14 Pro), но есть ключи от квартиры. Нападающий сказал, что будет бить меня каждый раз, когда будет видеть", — так описала кульминацию инцидента Леся в документе, который обнародовал на странице в Instagram.

Нападение на молодую женщину зафиксировали камеры – компания ее обидчика не вмешивалась.

Женщина также критически оценивает действия наряда патрульной полиции, которую ей вместе со скорой помог вызвать охранник жилищного комплекса. Девушка отмечает, что правоохранители с нападающим только "дружно пообщались" в его квартире, не задерживали, не забирали на медосмотр на алкоголь, хотя его запах она ощутила в момент нападения, а также не смотрели видео с камер наблюдения. Кстати, сама Леся выставила у себя на странице фрагмент, на котором виден как вне двора мужчина бьет женщину. За этим наблюдает его компания, но не вмешивается и не оказывает помощь пострадавшей.

На суде вел себя дерзко

Только сегодня, 27 августа, сообщение об инциденте с участием жены военнослужащего появилось на странице ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области в Facebook. Скорее всего это стало реакцией на огласку, которую приобрела история. По данным правоохранителей, к нападению на 25-летнюю женщину причастны два местных жителя 32 и 42 лет. Им сообщено о подозрении: первому – только в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), а второму – и в нанесении умышленного средней тяжести телесного повреждения (ч. 1 ст. 122 УК Украины).

Как уточняет сама Леся, в реальности ее травмы выглядели так: сломана правая рука, на четыре недели она в гипсе, разбита голова, для зашивания ран было наложено десять швов. Плюс повреждены передние зубы и многочисленные кровоподтеки и синяки на голове и ногах. Кроме того, исчез телефон и были сломаны серьги.

Голова и лицо Леси после нападения были залиты кровью, мужчина бил ее даже ногами.

А что касается лиц нападающих, то она называет только того, кто ее избивал – это 42-летний Дмитрий Тимошенко. В системе Опендатабот, кстати, присутствует информация о лице с такими данными, которое в разном качестве (как директор, или как собственник) причастен к четырем частным компаниям.

"Имеет судимость и два возбужденных уголовных дела. После избиения меня кичился перед друзьями тем, как он избил девушку и что ему ничего за это не будет. Также на камеру видеонаблюдения попал момент, как через 10-15 минут после того, как Тимошенко избил меня, он еще и "выписал" две оплеухи своей девушке. Эта информация также была подтверждена соседями, которые видели это своими глазами", – описывает этот момент Леся и добавляет, что суд уже рассмотрел меру пресечения для ее нападающего – это 60 суток под стражей.

При этом молодая женщина подчеркивает, что Тимошенко держался на заседании дерзко, давал ложные показания, в частности настаивал, что это его жертва была под хмельком и была агрессивной. Хотя Леся и подчеркивает, что имеет соответствующую справку, подтверждающую ее трезвость на момент инцидента.

Военный медик Петр Конопля сомневается, что обидчику женщины что-нибудь будет.

"Нужно готовиться к апелляционному суду, придавать огласке это дело и привлекать военных, которые находятся в Днепре и хотят своим присутствием в зале суда показать, что такое недопустимо: военные, борясь за независимость страны, не должны беспокоиться о безопасности своих родных дома и могут довериться правоохранительным органам. Пока это не так", – резюмирует Леся.

Украинцы в соцсетях возмущены

Пост активистки в Instagram меньше, чем за сутки набрал около полутора тысяч комментариев. И хотя среди корреспондентов нашлись те, кто пытался разглагольствовать о возможной провокации со стороны женщины, им быстро объяснили, почему ставить вопрос так нельзя. И большинство людей высказались в поддержку пострадавшей.

"Хватит искать оправдание. Физическая сила и ее преимущество не дает право БИТЬ. Очень надеюсь, что он будет наказан по закону. Его и всех других, кто считает, что ему это РАЗРЕШЕНО, если его "СПРОВОЦИРОВАЛИ". Позор", – отмечает Марина.

Еще одна жена военного написала, что подверглась нападению неадекватного соседа.

"Я мужчина и поддерживаю вас, Леся. Мои сочувствия от пережитого. Надеюсь, нападающие понесут справедливое наказание. Проблема системная, должны пробивать эту скалу. Женщины не должны жить в страхе. Надо и на правоохранителей давить, чтобы делали свою работу без предубеждений по полу. Надо учить детей как дома, так и в школе: о границах, о равенстве в правах и возможностях и прочее", – считает Дмитрий Карпов.

По мнению одного из комментаторов, надо учить детей держать личные границы и не оскорблять других.

"Когда в нашей стране за физическое насилие будет заключение, суд и срок, тогда люди будут бояться такое совершать. Потому что даже интеллектуально ограниченный человек осознает, что после одного кулака – решетка, а срок он не хочет. Мне искренне жаль Лесю Волобуеву, что система пока не на нашей стороне", – отмечает Валя Маринина.

Те, кто пытался оправдать нападающего, "получили орехи" от других комментаторов.

Как сообщал "Телеграф", заказчик убийства херсонского общественного деятеля Екатерины Гандзюк пытался избежать ответственности, заявив о мобилизации в ряды ТрО. Но и в подразделении, в котором он якобы собирался служить, и в Министерстве обороны опровергли это заявление.