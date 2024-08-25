У Москві експрацівник "Центрального банку" викинув з вікна дружину і немовля: подробиці (відео)

Його доставлять до токсикологічного відділення однієї з лікарень

У Москві житель одного ЖК викинув дружину та дитину з вікна квартири на 16-му поверсі, вони загинули. Чоловіком виявився 39-річний ексспівробітник ЦБ (Центрального банку — ред.) РФ.

Про це повідомляє російський телеграм-канал SHOT. Інцидент стався у ЖК "Лефортово парк" на Червоноказарменній вулиці у Москві. Зараз на місці працюють працівники поліції.

Потім повідомили, що чоловік замкнувся у квартирі і нікого в неї не пускає. Він довго стояв на вікні голим і скидав звідти речі. Наразі двір у ЖК "Лефортово парк" оточений. Порушено кримінальну справу, ситуація перебуває на контролі прокуратури.

Попередньо, чоловіком, який скинув жінку з немовлям, виявився 39-річний ексспівробітник ЦБ (Центрального банку — ред.) РФ Олександр Ліпатов. Загиблі — його 36-річна дружина Мілена, з якою вони прожили у шлюбі близько трьох років, та їхня маленька дочка. Чоловік раніше проживав у Барнаулі.

Олександра Ліпатова затримано. Поліцейські зуміли увірватися до квартири, де він забарикадувався. Його вивезли із квартири лікарі на каталці. На обличчі у нього був дихальний мішок. Найближчим часом Ліпатова доставлять до токсикологічного відділення однієї з лікарень.

Прокуратура показала кадри із квартири, де затримали 39-річного чоловіка.

У його квартирі знайшли кілька дивних записок — на одній із них було написано нескладний текст, на іншій — незрозумілий малюнок. За уточненими даними, Ліпатов є екс-співробітником Центробанку, звідки звільнився навесні цього року.

Раніше "Телеграф" писав, що в московському метро спрацював гермозатвор для захисту від ядерки, у росіян паніка.