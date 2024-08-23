В російському Волгограді бунт в колонії, є загиблі: усі подробиці, фото та відео 18+ (оновлено)

Колонію захопили чотири особи, які називають себе членами ІДІЛ

У п'ятницю, 23 серпня, ув'язнені виправної колонії (ВК) №19 у Волгоградській області Росії захопили заручників. Вже відомо про перших постраждалих внаслідок бунту.

Зазначається, що колонію захопили чотири особи, які нібито заявляють про належність до Ісламської держави Іраку та Леванту (ІДІЛ). У виправній колонії оголосили режим НС. "Телеграф" стежив за ситуацією на місці подій.

16:55 Штурм закінчено — він тривав півгодини. За інформацією Mash, терористів у ВК-19 ліквідовано. Усіх заручників урятували.

Під час штурму 23-річний уродженець Таджикистану Рустамчон Наврузі намагався підірвати себе за допомогою "жилета смертника". Але система не спрацювала. Спецназ встиг ліквідувати його.

16:50 За попередньою інформацією, одного терориста вбито та двох поранено під час штурму ВК-19 у Суровікіно, — Baza.

16:40 Розпочався штурм ВК-19, повідомляють російські ЗМІ. Загалом у заручниках чотири співробітники ВК-19, двоє з них поранені. Ще троє зуміли втекти перед бунтом.

Один із загарбників імовірно одягнений у жилет із саморобним вибуховим пристроєм. Звідки в колонії могли взятися вибухонебезпечні та горючі речовини — невідомо.

15:45 Помста за терористів, які напали на Крокус, — так пояснили свої дії радикали у ВК-19.

14:50 — Опубліковано фото ще трьох злочинців. Вони разом із Рустамчоном Наврузі вбили щонайменше трьох співробітників колонії і взяли ще п'ятьох у заручники. Як пишуть російські пабліки, судячи з відео, одному з них намагалися зняти скальп.

Рамзідін Тошев, Назірчон Тошов та Темур Хусінов (зліва направо)

Відомо, що внаслідок бунту у колонії вбито мінімум двох співробітників: начальника загону та начальника оперчастини. Їм було 40 років.

14:40 — У мережі опубліковано фото нібито одного з ув'язнених ВК-19, на якому він позує з прапором забороненого ІДІЛ на території колонії. На знімку 23-річний уродженець Таджикистану Рустамчон Наврузі.

14:30 — Вертоліт санавіації прибув до ВК-19 Волгоградської області. Периметр колонії повністю оточений. На місце продовжують стягуватись спецпризначенці. Найближчим часом туди ж прибуде мулла (ісламський священнослужитель — Ред.) волгоградської мечеті — для переговорів з радикалами.

14:15 — Встановлено особи ймовірних терористів, які захопили заручників у Волгоградській колонії №19.

Хусінов Темур, уродженець Узбекистан, 1995;

Назірчон Т., уродженець Таджикистану, 1995

Наврузі Рустамчон, уродженець Таджикистану, 2001;

Тошев Рамзіндін, уродженець Узбекистану, 1995 народження.

РосЗМІ пишуть, що трьох засуджено за статтею про замах на збут наркотиків. Темура — за навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть.

14:00 — Нападники видали начальника колонії Андрія Дев'ятова, якого попередньо брали у заручники. Зараз його госпіталізовано. Також є інформація, що ножі ув'язнені придбали у співробітників.

У мережі назвали імена постраждалих під час бунту в колонії у Волгоградській області:

Андрій Дев'ятов – начальник колонії;

Роман Пономарьов – співробітник колонії;

Юрій Маврін – співробітник колонії;

Олексій Лигін – співробітник колонії;

Олександр Бойко – ув'язнений.

Андрій Дев'ятов

13:50 — Радикали, які захопили ВК-19, вимагають $2 млн, гелікоптер з пілотом та повітряний коридор на південний схід, щоб втекти з Росії.

У мережі вже публікують відео перших хвилин бунту та взяття заручників. Спецпідрозділи РФ готуються до штурму.

Відомо, що вбито як мінімум трьох людей, ще кілька поранено і перебувають у заручниках. Серед злочинців один засуджений за тероризм.

"До ВК-19 приїхали спецпідрозділи, всього в колонії перебувають 1230 ув'язнених, нападники називають себе членами терористичного та забороненого ІДІЛ", — пишуть пропагандистські канали.

Як писали росЗМІ, одного співробітника Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП) вбито, ще кілька поранено. У виправній колонії оголосили режим НС. Відомо, що бунт розпочався на дисциплінарній комісії. Під час якої одного із нападників був засуджений за статтею "Теракт".

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки фактів сексуального насильства з боку РФ зафіксовано в Запорізькій області.