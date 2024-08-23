В російському Волгограді бунт в колонії, є загиблі: усі подробиці, фото та відео 18+ (оновлено)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Колонію захопили чотири особи, які називають себе членами ІДІЛ
У п'ятницю, 23 серпня, ув'язнені виправної колонії (ВК) №19 у Волгоградській області Росії захопили заручників. Вже відомо про перших постраждалих внаслідок бунту.
Зазначається, що колонію захопили чотири особи, які нібито заявляють про належність до Ісламської держави Іраку та Леванту (ІДІЛ). У виправній колонії оголосили режим НС. "Телеграф" стежив за ситуацією на місці подій.
16:55 Штурм закінчено — він тривав півгодини. За інформацією Mash, терористів у ВК-19 ліквідовано. Усіх заручників урятували.
Під час штурму 23-річний уродженець Таджикистану Рустамчон Наврузі намагався підірвати себе за допомогою "жилета смертника". Але система не спрацювала. Спецназ встиг ліквідувати його.
16:50 За попередньою інформацією, одного терориста вбито та двох поранено під час штурму ВК-19 у Суровікіно, — Baza.
16:40 Розпочався штурм ВК-19, повідомляють російські ЗМІ. Загалом у заручниках чотири співробітники ВК-19, двоє з них поранені. Ще троє зуміли втекти перед бунтом.
Один із загарбників імовірно одягнений у жилет із саморобним вибуховим пристроєм. Звідки в колонії могли взятися вибухонебезпечні та горючі речовини — невідомо.
15:45 Помста за терористів, які напали на Крокус, — так пояснили свої дії радикали у ВК-19.
14:50 — Опубліковано фото ще трьох злочинців. Вони разом із Рустамчоном Наврузі вбили щонайменше трьох співробітників колонії і взяли ще п'ятьох у заручники. Як пишуть російські пабліки, судячи з відео, одному з них намагалися зняти скальп.
Відомо, що внаслідок бунту у колонії вбито мінімум двох співробітників: начальника загону та начальника оперчастини. Їм було 40 років.
14:40 — У мережі опубліковано фото нібито одного з ув'язнених ВК-19, на якому він позує з прапором забороненого ІДІЛ на території колонії. На знімку 23-річний уродженець Таджикистану Рустамчон Наврузі.
14:30 — Вертоліт санавіації прибув до ВК-19 Волгоградської області. Периметр колонії повністю оточений. На місце продовжують стягуватись спецпризначенці. Найближчим часом туди ж прибуде мулла (ісламський священнослужитель — Ред.) волгоградської мечеті — для переговорів з радикалами.
14:15 — Встановлено особи ймовірних терористів, які захопили заручників у Волгоградській колонії №19.
- Хусінов Темур, уродженець Узбекистан, 1995;
- Назірчон Т., уродженець Таджикистану, 1995
- Наврузі Рустамчон, уродженець Таджикистану, 2001;
- Тошев Рамзіндін, уродженець Узбекистану, 1995 народження.
РосЗМІ пишуть, що трьох засуджено за статтею про замах на збут наркотиків. Темура — за навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть.
14:00 — Нападники видали начальника колонії Андрія Дев'ятова, якого попередньо брали у заручники. Зараз його госпіталізовано. Також є інформація, що ножі ув'язнені придбали у співробітників.
У мережі назвали імена постраждалих під час бунту в колонії у Волгоградській області:
- Андрій Дев'ятов – начальник колонії;
- Роман Пономарьов – співробітник колонії;
- Юрій Маврін – співробітник колонії;
- Олексій Лигін – співробітник колонії;
- Олександр Бойко – ув'язнений.
13:50 — Радикали, які захопили ВК-19, вимагають $2 млн, гелікоптер з пілотом та повітряний коридор на південний схід, щоб втекти з Росії.
У мережі вже публікують відео перших хвилин бунту та взяття заручників. Спецпідрозділи РФ готуються до штурму.
Відомо, що вбито як мінімум трьох людей, ще кілька поранено і перебувають у заручниках. Серед злочинців один засуджений за тероризм.
"До ВК-19 приїхали спецпідрозділи, всього в колонії перебувають 1230 ув'язнених, нападники називають себе членами терористичного та забороненого ІДІЛ", — пишуть пропагандистські канали.
Як писали росЗМІ, одного співробітника Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП) вбито, ще кілька поранено. У виправній колонії оголосили режим НС. Відомо, що бунт розпочався на дисциплінарній комісії. Під час якої одного із нападників був засуджений за статтею "Теракт".
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки фактів сексуального насильства з боку РФ зафіксовано в Запорізькій області.